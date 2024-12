Angelina Jolie e Brad Pitt, l’accordo per il divorzio dopo 8 anni

Fonte: IPA Angelina Jolie e Brad Pitt

Angelina Jolie e Brad Pitt hanno finalmente raggiunto l’accordo per il divorzio. Sono trascorsi ben 8 anni da quando l’attrice aveva presentato l’istanza di divorzio. E finalmente la firma è arrivata, il 30 dicembre. Esausta dopo tutte le battaglie, è così che si scrive la parola “fine” alla storia d’amore dei Brangelina, che per anni ha fatto sognare Hollywood e il mondo intero.

Angelina Jolie e Brad Pitt sono ufficialmente divorziati

A farlo sapere in esclusiva è People: ne è passato di tempo da quando Angelina Jolie e Brad Pitt hanno ufficialmente confermato la rottura. E ora, 8 anni dopo dall’inizio di quella che è stata definita una feroce battaglia legale, sono ufficialmente divorziati. James Simon, avvocato dell’attrice, ha definito Angelina “esausta”, ma comunque sollevata per aver raggiunto un accordo. Adesso si concentrerà sulla ricerca della pace e della guarigione per la famiglia.

Era il 19 settembre 2016 quando Angelina Jolie aveva presentato l’istanza di divorzio. Non molto tempo dopo l’evento del volo privato, in cui l’attore sarebbe stato violento con lei e i figli. In una dichiarazione a Page Six, James Simon ha spiegato: “Più di otto anni fa, Angelina ha chiesto il divorzio dal signor Pitt. Lei e i bambini hanno lasciato tutte le proprietà che avevano condiviso con il signor Pitt”.

Una fonte vicina all’attrice ha puntualizzato che la Jolie non ha intenzione di parlare male di Pitt in pubblico o in privato. “Sta cercando con tutte le sue forze di essere tranquilla dopo un periodo buio”. Nel corso di questi ultimi otto anni, più volte le trattative per il divorzio si erano fatte “tese”, tanto da firmare nel 2017 un accordo sulla privacy. Si sono scontrati non solo per l’affidamento dei figli, ma anche per Château Miraval, la tenuta e azienda vinicola francese da 164 milioni di dollari.

Una battaglia lunga 8 anni

Solamente quasi tre anni fa, nel febbraio del 2022, è stato Brad Pitt a fare causa all’ex Angelina, per la vendita di una quota di Château Miraval: così, l’attrice ha presentato una controquerela, parlando di “guerra vendicativa contro di lei”. Non solo: “La signora Jolie sostiene che le cause legali dei querelanti sono frivole, maliziose e fanno parte di uno schema problematico, e ha presentato una controquerela per ottenere una dichiarazione di intenti, chiedendo la conferma dei suoi diritti correlati”.

E pensare che la loro storia d’amore ha fatto sognare a lungo il mondo intero: per l’ex coppia, che si è incontrata sul set di Mr. & Mrs. Smith nel 2005, l’amore è sbocciato in fretta, tanto che Pitt, nello stesso anno, ha divorziato da Jennifer Aniston. All’epoca la Jolie aveva adottato il figlio Maddox (nel 2002): nel 2005, Pitt e la Jolie si sono recati in Etiopia per adottare anche la figlia Zahara. Hanno poi avuto Shiloh, i gemelli Knox e Vivienne e hanno adattato Pax dal Vietnam. Ma i Brangelina si sono separati nel 2016, dopo aver annunciato il fidanzamento nel 2012 ed essersi sposati nel 2014. Appena due anni di matrimonio per loro, ma dopo quanto accaduto su quell’aereo, Angelina ha scelto di mettere un punto e andare avanti. Per sostenere la sua famiglia.