Brad Pitt, è morta la mamma Jane Etta: “Non eravamo ancora pronti”

Ansa Brad Pitt

Lutto per l’attore Brad Pitt, è morta la mamma Jane Etta a 84 anni. A darne notizia sono stati i media americani, confermata anche dalla nipote di Pitt, Sydney, figlia del fratello Doug, che ha rivolto un ultimo saluto alla nonna mercoledì 6 agosto su Instagram. “Mia dolce nonna, non eravamo ancora pronti per la tua partenza, ma sapere che finalmente sei di nuovo libera di cantare, ballare e dipingere rende tutto un po’ più facile”.

Addio a Jane Etta Pitt, mamma di Brad: aveva 84 anni

La mamma di Brad Pitt, Jane Etta, si è spenta all’età di 84 anni: dopo la notizia anticipata da TMZ, a dare l’annuncio ufficiale è stata la nipote Sydney, che ha dedicato alla nonna parole profondamente toccanti su Instagram. Le cause del decesso non sono state rese note. Pitt era profondamente legato alla madre, che spesso lo aveva accompagnato sul red carpet delle occasioni più importanti. Jane aveva preso le difese di Pitt, dopo la guerra con l’ex moglie Angelina Jolie, dicendo che non l’avrebbe mai perdonata per quanto fatto.

La nipote di Jane, Sydney, figlia di Doug, ha dedicato un post su Instagram alla nonna, parlando di lei e del suo cuore immenso: “Si prendeva cura di tutti e di tutto, senza fare domande. Mi ha insegnato a dipingere, a essere forte, a guidare gli altri con gentilezza, ad amare Gesù in ogni cosa e a trovare gioia nelle cose più piccole. Inventava i giochi più stupidi solo per farci ridere, e credeva nell’equità, nel mettere gli altri al primo posto e nel fare del bene semplicemente perché era la cosa giusta da fare. Era amore nella sua forma più pura”.

Chi era Jane Etta Pitt

Jane Etta Pitt ha cresciuto i figli Brad, Doug e Julie Neal a Shawnee in Oklahoma e a Springfield in Missouri insieme al marito William Alvin, che è stato proprietario di un’azienda di autotrasporti. Viene ricordata come una cristiana devota: aveva incontrato il marito alla Oklahoma Baptist University, e si erano sposati nel 1962. L’anno successivo al matrimonio, nel 1963, è nato Brad. Jane non aveva mai lasciato il suo Missouri, nonostante tutto: in quella zona rurale, circondata dai campi di mais, come aveva raccontato Brad, dove a dieci minuti dalla città c’erano le foreste, i fiumi e l’altopiano d’Ozark.

Brad Pitt è sempre stato profondamente legato a entrambi i genitori, e proprio a loro non ha mai mancato di attribuire il suo successo, perché gli hanno insegnato a puntare alle stelle e a non accontentarsi. L’attore, proprio a un passo dalla laurea in giornalismo, alla fine ha scelto la strada di Hollywood. Negli ultimi anni Jane Etta aveva sofferto molto la lontananza dai nipoti, i figli di Brad con Angelina Jolie. “Quando Angie era ancora con Brad, andavano a trovare i nonni almeno una volta all’anno”, aveva raccontato una fonte. Tanto che lei stessa era intervenuta a difesa del figlio: “Non la perdonerò mai per quello che ha fatto a mio figlio, soprattutto perché ha anche rovinato la vita dei miei nipoti”.