Douglas, il fratello di Brad Pitt, miliardario filantropo. Bello come lui

Dietro ogni grande uomo c’è un fratello sconosciuto che, in famiglia, è considerato quello davvero di successo. Il fratello minore di Brad Pitt, il poco noto Douglas, è il figlio che ben prima del maggiore è riuscito ad affermarsi negli studi e nella carriera. In seguito soppiantato dalla fama del fratello, resta un ottimo partito: di successo, dedito alla beneficenza, miliardario e con il sorriso uguale a quello dell’attore ripetutamente eletto uomo più bello del mondo.

Douglas Pitt, il fratello “responsabile” di Brad

Douglas Pitt nasce in Missouri nel 1966, tre anni dopo il fratello maggiore Brad. Durante l’infanzia, è lui il fratello responsabile. Ottimi voti al liceo e una laurea nella vicina Missouri State University ottenuta nel 1990. L’anno dopo, appena 21enne, mentre il fratello maggiore distribuiva volantini con un costume da hot dog, fonda la sua prima azienda: la ServiceWorld Computer, società di servizi e soluzioni informatiche che si rivela un successo e lo rende velocemente milionario.

Ma il giovane Doug non si monta la testa e resta vedere alla fidanzatina dell’università, Lisa, che sposa nel 1996 e da cui avrà tre figli in tre anni: Landon, Sydney e Reagan. Nel frattempo, anche Brad Pitt ottiene qualche soddisfazione, mostra gli addominali in Thelma & Louise e diventa l’attore più desiderato di Hollywood. Che dire, i genitori avranno dato loro da mangiare un cibo particolarmente nutriente.

Doug Pitt, vero uomo di casa

Mentre Brad Pitt è scappato a Los Angeles per inseguire il sogno attoriale (e, visto com’è andata a finire, aveva ragione lui); il minore di casa Doug è sempre rimasto vicino alla sua famiglia. Un vero uomo di casa, affezionato ai genitori e alla moglie, con cui sta insieme da quasi 30 anni e con cui collabora anche a livello professionale. L’altra donna della sua vita è la sorella Julie, che con lui è impegnata in importanti progetti umanitari.

Milionario filantropo

Fondatore dell’azienda informatica Pitt Technology Group e della società immobiliare Pitt Development Group, Douglas sa decisamente come far fruttare i suoi soldi. Ma è ancora più bravo nel donarli. Nominato nel 2010 Ambasciatore di buona volontà per la Repubblica Unita di Tanzania, lavora come intermediario per le aziende che vogliono far crescere il paese.

Con la sorella Julie ha dato vita alla fondazione Care To Learn, per offrire il diritto allo studio ai bambini nati nelle zone più emarginate del mondo. Collabora con l’organizzazione Waterboys.com, per portare acqua potabile in Tanzania, Kenya ed Etiopia e con WorldServe International per fare la stessa cosa in Africa orientale. Anche sportivo, nel 2011 è stato il primo nordamericano a scendere il Kilimangiaro in bici, raccogliendo 750.000 dollari per ripulire i fiumi della Tanzania.

La somiglianza con il fratello Brad

Ottimi geni quelli di casa Pitt: anche Douglas, così come Brad, vanta un fisico aitante e un sorriso mozzafiato. “Mi scambiano per mio fratello almeno tre volte a settimana” ha dichiarato. E l’affascinante filantropo ha spesso sfruttato la somiglianza a suo vantaggio, interpretando ad esempio il detective David Mills, storico ruolo di Brad Pitt in Se7en, in uno spot finalizzato a raccogliere fondi per una delle sue associazioni no-profit.