Tom Cruise e Ana de Armas si sarebbero lasciati, dopo dei mesi d’amore mai confermati pubblicamente. I due attori, infatti, sono stati avvistati diverse volte insieme negli ultimi mesi ma non hanno mai apertamente dichiarato di essere legati da una relazione amorosa. In ogni caso sembra che il rapporto amoroso si sia concluso, ancora prima di diventare ufficiale.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Tom Cruise e Ana de Armas avrebbero deciso di mettere uno stop alla loro relazione sentimentale, senza, però, contestualmente prendere la decisione di separare le loro strade. Anzi i due artisti avrebbero deciso di mantenere degli ottimi rapporti.

Tom Cruise e Ana de Armas, la fine della storia

Dallo scorso febbraio Tom Cruise è stato al centro della cronaca rosa internazionale per una presunta nuova storia d’amore. Sembra infatti che l’attore abbia cominciato a frequentare una collega, molto più giovane di lui. Si tratta di Ana de Armas di soli 37 anni e di origini cubane. I due, malgrado la grande differenza d’età, visto che la star di Hollywood ha già compiuto 63 anni, sembravano inseparabili ma, adesso, avrebbero deciso di concludere la loro relazione amorosa, come svelato dal The Sun.

Secondo i rumors i due attori sarebbero arrivati di recente alla conclusione che per loro sia meglio rimanere solo amici e continuare a frequentarsi senza implicazioni amorose. L’indiscrezione arriverebbe direttamente da una fonte vicina alla coppia: “Tom e Ana si sono divertiti molto insieme, ma il loro rapporto di coppia ha fatto il suo corso”.

Secondo le indiscrezioni, però, i due avrebbero la precisa intenzione di restare amici e, solo come tali, incontrarsi ancora: “Rimarranno buoni amici, ma non si frequentano più. Si sono resi conto che non avrebbero potuto andare fino in fondo e che sarebbe stato meglio per loro restare insieme come amici”.

I motivi della rottura

Tom Cruise e Ana de Armas avrebbero deciso di mettere un punto alla loro frequentazione amorosa e la decisione sarebbe stata presa con la massima tranquillità, dopo esseri resi conto che la loro scintilla si era ormai consumata: “La scintilla si è spenta tra loro, ma amano ancora la reciproca compagnia e si sono comportati entrambi in modo molto adulto”.

La convinzione di entrambi gli attori di restare vicini e continuare a frequentarsi senza implicazioni amorose sarebbe confermata dal fatto che i due sarebbero già pronti a cominciare le riprese del prossimo film che li vede entambi protagonisti: “Lei è già stata scelta per il suo prossimo film, quindi continueranno a lavorare insieme”.

Tom Cruise e Ana de Armas sono stati avvistati insieme diverse volte a inizio 2025 e, ad aprile, sembra che l’attore abbia anche portato con sé sul suo jet privato la fidanzata per un viaggio a Madrid. In seguito, in occasione del compleanno di Ana de Armas, la coppia avrebbe deciso di volare in elicottero a Londra e, nel mese di maggio, i due erano apparsi felici e affiatati al compleanno di David Beckham. Il corteggiamento da favola, però, adesso si sarebbe irrimediabilmente concluso, senza inficiare la loro amicizia.