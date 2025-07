Dawson’s Creek, dopo 20 anni la coppia Katie Holmes e Joshua Jackson di nuovo insieme

IPA Katie Holmes e Joshua Jackson di nuovo insieme sul set

Katie Holmes e Joshua Jackson, gli indimenticabili Joey Potter e Pacey Witter di Dawson’s Creek, tornano a recitare fianco a fianco a oltre vent’anni dalla fine della serie. I due attori, che all’epoca vissero anche un breve amore nella vita reale, sono stati sorpresi insieme a New York sul set di un nuovo film dal titolo Happy Hours, scritto e diretto dalla stessa Katie Holmes. È la prima volta che i due tornano a lavorare insieme dai tempi del teen drama che li rese famosi.

Katie Holmes e Joshua Jackson di nuovo insieme dopo Dawson’s Creek

Le riprese di Happy Hours sono appena iniziate a New York, sancendo il ricongiungimento artistico di Katie Holmes e Joshua Jackson a oltre vent’anni di distanza dall’ultima volta.

Si tratta di una trilogia di film dal tono romantico agrodolce in cui Katie Holmes non è solo protagonista accanto a Joshua Jackson, ma ne firma anche la regia e la sceneggiatura. Il film racconta di due ex innamorati che si ritrovano da adulti e provano a far funzionare la loro relazione nonostante sfide di carriera, famiglia e altri ostacoli. La vera sorpresa per i nostalgici degli anni ’90 sarà rivederli insieme con altri ruoli.

Happy Hours: il nuovo film che segna la reunion

Il progetto è stato annunciato lo scorso mese, ma solo in questi giorni sono arrivate le prime immagini dal set. L’atmosfera è quella di un dramma romantico che gioca sulla nostalgia, e la presenza di due volti tanto iconici come quelli di Katie e Joshua è la mossa giusta per catturare l’attenzione. Katie Holmes, ormai sempre più a suo agio dietro la macchina da presa, ha voluto proprio l’ex collega del teen drama come partner per questa storia di amori interrotti e seconde possibilità.

La storia d’amore tra Joey e Pacey anche fuori dal set

La chimica tra Joey e Pacey sullo schermo non era solo recitazione: durante le prime stagioni di Dawson’s Creek tra Katie Holmes e Joshua Jackson scoccò la scintilla anche nella realtà, e i due hanno avuto una relazione di circa un anno tra il 1998 e il 1999. Sebbene la storia sia poi finita, sono rimasti ottimi amici. Lo stesso Jackson ha confermato di recente che lui e Katie sono tuttora “molto uniti”.

La carriera e la vita privata di Katie Holmes negli ultimi anni

Dopo il successo televisivo nei panni di Joey, Katie Holmes ha proseguito la carriera al cinema, senza però replicare l’exploit di Dawson’s Creek. Nel 2006 ha sposato Tom Cruise (da cui è nata la figlia Suri), ma il matrimonio è terminato nel 2012. In seguito si è dedicata a progetti indipendenti e si è reinventata come regista. Sul fronte sentimentale, dopo il divorzio ha avuto una relazione con Jamie Foxx dal 2015 al 2019. Oggi l’attrice è single e si concentra sulla figlia e sui nuovi progetti cinematografici.

Joshua Jackson tra serie TV di successo e nuovi inizi

Concluse le avventure a Capeside, Joshua Jackson ha trovato nella televisione la sua dimensione ideale. Tra il 2008 e il 2013 è stato protagonista della serie sci-fi Fringe, poi ha recitato nella serie drammatica The Affair. Nel 2019 ha sposato l’attrice britannica Jodie Turner-Smith, da cui ha avuto una figlia, ma il matrimonio si è chiuso con il divorzio nel 2023. Di recente è stato avvistato in compagnia di Lupita Nyong’o, ma oggi appare concentrato su questa nuova avventura lavorativa con la sua storica amica e collega.