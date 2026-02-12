James Van Der Beek, l’addio di Katie Holmes: “Soffro per questa perdita”

IPA James Van Der Beek e Katie Holmes sul set di "Dawson's Creek"

Un’intera generazione di spettatori è in lutto. Si è spento l’11 febbraio 2026, a soli 48 anni, James Van Der Beek, l’indimenticabile Dawson Leery di Dawson’s Creek. L’attore combatteva da tempo contro un tumore al colon-retto che non gli ha lasciato scampo e che nei mesi aveva raccontato, senza nascondere le difficoltà delle cure e della malattia che l’aveva travolto.

E proprio mentre la Rete si popola di clip e ricordi legati a quel molo di Capeside, il messaggio più atteso e straziante è arrivato da lei: Katie Holmes. Per tutti noi rimarranno per sempre “Joey e Dawson”, e le parole dell’attrice confermano che quel legame, nato sul set e coltivato nel tempo, era fatto di una sostanza rara e preziosa, da custodire per sempre.

Il ricordo di Katie Holmes: “Un percorso da vero eroe”

In una lunga e commovente lettera, condivisa sul suo Instagram, Katie Holmes ha voluto rendere omaggio all’uomo che è stato in grado di trasformare la finzione del set in un’amicizia profonda. “James, grazie. Condividere spazio con la tua immaginazione è sempre stato qualcosa di sacro,” ha scritto l’attrice. “Respirare la stessa aria nel territorio della fantasia, fidandoci l’uno dell’altra e sapendo che i nostri cuori erano appagati”.

Colei che ha prestato il volto a Joey Potter dall’inizio alla fine della serie ha ricordato con nostalgia gli anni della giovinezza trascorsi insieme: le risate, i lunghi discorsi sulla vita e quelle canzoni di James Taylor che facevano da colonna sonora alle pause sul set. Nel suo tributo, descrive Van Der Beek come una presenza fatta di coraggio e integrità, un uomo che ha saputo costruire una vita solida accanto alla moglie Kimberly e ai loro sei figli. Per lei, quella di James è stata la strada di un “vero eroe”. “Soffro per questa perdita”, ha aggiunto poi.

IPA

Il dolore dei colleghi, da Buffy a One Tree Hill

La scomparsa di Van Der Beek ha lasciato un vuoto immenso a Hollywood, dov’era stimato da tutti e riconosciuto come grande professionista e amico. Sarah Michelle Gellar, volto storico di Buffy, ha espresso tutto il suo sgomento con un duro “Maledetto cancro”, sottolineando quanto questa perdita sia enorme per il mondo intero. Anche Chad Michael Murray, che ha incrociato James sul set di One Tree Hill, lo ha definito un “gigante”, ricordando come la sua arte e la sua umanità siano state fonte di ispirazione per molti.

Non sono mancati i ricordi di chi ha lavorato con lui in tempi più recenti. Krysten Ritter lo ha descritto come una persona “bellissima dentro e fuori”, mentre Busy Philipps, storica interprete di Audrey in Dawson’s Creek, ha condiviso un pensiero colmo di tristezza, definendolo “uno su un miliardo”.

Una pioggia di affetto per la famiglia

Oltre al talento artistico, ciò che emerge dai numerosi messaggi di cordoglio — da Reese Witherspoon a Jennifer Garner, fino a Lance Bass — è la caratura morale di James. Un uomo descritto da tutti come gentile, empatico e profondamente legato ai suoi affetti. Padre di sei figli, era legato alla famiglia, agli amici e ai colleghi che ha incrociato in questi lunghi anni di carriera.

Katie Holmes ha concluso il suo addio con una promessa rivolta alla moglie di James e ai suoi bambini: “Siamo qui per voi, oggi e sempre. Vi circonderemo d’amore e di compassione, come lui avrebbe voluto”.

Oggi piangiamo l’attore che ha dato voce alle inquietudini della nostra adolescenza e un uomo che ha affrontato la vita e la malattia con un’eleganza rara. Buon viaggio, James. Grazie per aver reso il nostro mondo un posto un po’ più magico.