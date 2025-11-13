James Van Der Beek, i cimeli di Dawson’s Creek all’asta per pagare le cure per il cancro

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Per chi è cresciuto tra poster in camera e pomeriggi davanti alla TV, James Van Der Beek resterà sempre il dolce, tormentato Dawson Leery di Dawson’s Creek, il ragazzo che ha fatto sognare una generazione intera di giovani con i suoi drammi adolescenziali e quell’aria da eterno romantico. Da circa due anni però l’attore è tornato a far parlare di sé per una ragione molto diversa e decisamente più toccante rispetto agli impegni lavorativi, ovvero la sua malattia.

Van Der Beek infatti, ha rivelato di essere affetto da un tumore al colon-retto, una diagnosi arrivata come un fulmine a ciel sereno nell’estate del 2023, anche se è stata resa pubblica soltanto nel novembre dello stesso anno. Ora la notizia della scelta dell’attore di mettere all’asta i cimeli della sua carriera per sostenere le cure contro il cancro sembra intrecciare nostalgia, coraggio e un pizzico di malinconia che tocca il cuore di tutti i suoi fan.

James Van Der Beek, ricordi all’asta per curare il cancro al colon-retto

James Van Der Beek, l’attore che ha segnato un’intera generazione con il ruolo di Dawson Leery in Dawson’s Creek ha deciso di mettere all’asta alcuni dei ricordi più preziosi della sua carriera, proprio mentre affronta una delle sfide più difficili della sua vita: la lotta contro un cancro al colon-retto al terzo stadio, una diagnosi che ha scelto di condividere con il pubblico solo lo scorso anno e che gli ha stravolto l’esistenza.

L’iniziativa, organizzata insieme alla casa d’aste Propstore e prevista dal 5 al 7 dicembre 2025, comprende pezzi che faranno battere il cuore ai fan storici: tra gli oggetti più ambiti spicca la collana che Dawson regalò a Joey nella famosa scena del ballo, oggi stimata tra i 26.400 e i 52.800 dollari. Non mancano poi l’outfit della puntata pilota di Dawson’s Creek e l’iconico cappellino dei West Canaan Coyotes, indossato da Van Der Beek nel film Varsity Blues.

Per l’attore, però, non si tratta solo di liberarsi di vecchi cimeli, ma di poter ricavare ciò che gli occorre per poter sostenere le costose cure contro il cancro. “Ho conservato questi tesori per anni, aspettando il momento giusto per fare qualcosa con loro, e con tutti i colpi di scena inaspettati che la vita ha presentato di recente, è chiaro che il momento è adesso”, ha spiegato James, ammettendo che separarsi da quei ricordi non è semplice.

L’attore ha dunque deciso, a malincuore, di mettere all’asta i suoi ricordi di quel periodo felice trascorso sul set per sostenere gli alti costi delle cure: “Se è vero che ho un po’ di nostalgia che mi trattiene mentre mi separo da questi articoli, è bello poterli offrire attraverso l’asta di Propstore per condividerli con coloro che hanno sostenuto il mio lavoro nel corso degli anni”, ha dichiarato ancora.

James Van Der Beek, il rammarico per la reunion di Dawson’s Creek a cui ha dovuto rinunciare

James Van Der Beek avrebbe dovuto anche partecipare ad una reunion del cast di Dawson’s Creek, la celebre serie andata in onda dal 1998 al 2003 che ha fatto innamorare un’intera generazione di adolescenti, ma in quell’occasione ha dovuto rinunciare per un problema di salute. Al suo posto, per non mancare un appuntamento così importante, erano andati la moglie Kimberly Brooke, accompagnata dai loro sei figli. Ad accoglierli una colonna sonora che è diventata il simbolo della serie: I don’t want to wait di Paula Cole.

La decisione di Van Der Beek di non partecipare era stata molto sofferta anche perché l’attore, 48 anni, attendeva da tempo quella reunion: “Da mesi e mesi aspetto questa serata, da quando la mia Michelle Williams, il mio angelo, mi ha detto che l’avrebbe organizzata”, aveva infatti dichiarato James spiegando quanto ci tenesse a calcare di persona il palco del Richard Rodgers Theatre di New York.

Ma il cancro al colon-retto al terzo stadio e delle complicanze intestinali non glielo avevano permesso: “Non posso credere di non essere lì. Non posso credere di non vedere i miei compagni di cast, la mia meravigliosa famiglia, di persona” aveva dichiarato l’attore commosso attraverso un video registrato dove si vedeva tutta la sofferenza di un uomo che sta combattendo contro qualcosa più grande di lui.

Alla serata avevano partecipato tutti i colleghi di James, da Joshua Jackson e Katy Holmes a Michelle Williams, da Mary Beth Peil fino a Meredith Monroe e Busy Philipps, che avevano letto il copione del primo episodio facendo rivivere ai fan l’emozione di quel primo ciak.

