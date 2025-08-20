Michelle Williams mamma per la quarta volta, il grazie alla madre surrogata

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Michelle Williams

La maternità ha volti numerosi e diversi. È mamma chi porta un bimbo in grembo, chi accoglie un piccolo privo di famiglia e chi diventa il genitore di una creatura cresciuta nel ventre di una cosiddetta madre surrogata. Un tema, quest’ultimo, ancora troppo spesso tabù. A parlarne, con gioia e naturalezza, è Michelle Williams. Divenuta mamma per la quarta volta, proprio grazie alla gestazione per altri, l’attrice ha pubblicamente ringraziato la donna che ha reso il suo sogno possibile.

Michelle Williams sceglie una madre surrogata

Già qualche anno fa, ai microfoni di Entertainment Weekly (era il 2023), Michelle Williams aveva sottolineato che, per essere una buona madre e al contempo una professionista, sono necessari “un grande apprendimento e il sostegno di altre donne”. Due anni dopo, rivela di aver ricevuto quel sostegno fin dalla prima fase che porta alla nascita di una nuova vita, quella della gravidanza.

Ospite dell’amica Tiffany Haddish al popolarissimo talk show Jimmy Kimmel Live!, la star arrivata al successo nel ruolo di Jen in Dawson’s Creek, ha confermato le voci che da settimane giravano sul suo conto. Avvistata a spingere un passeggino, ci si chiedeva se per caso la famiglia non si fosse recentemente allargata. L’ipotesi era corretta, Michelle ha confermato l’arrivo di una bambina che, ha spiegato, “non è arrivata attraverso il mio corpo”.

La piccola è nata tramite maternità surrogata, la Christine che l’attrice ha pubblicamente e calorosamente ringraziato: “Ma il miracolo della nostra piccola è grazie a Christine. Magari ci stai guardando: grazie, Christine”. L’ultima bambina non sarebbe mai stata messa al mondo se non fosse stato per la generosità di questa misteriosa gestante. “Grazie a Christine, – ha spiegato Williams con candore – ho tre bambini sotto i 5 anni a casa”.

Mamma per la quarta volta

Per Michelle Williams si tratta del quarto figlio. La primogenita, Matilda, ormai giovane donna di 19 anni, è nata dall’amore con il compianto attore Heath Ledger, di cui Williams era compagna al momento della tragica morte. Nel 2018, Michelle conosce sul set il collega Thomas Kail. La scintilla scatta ma è subito repressa, al tempo Williams era sposata con il musicista Phil Elverum, mentre Khail era in coppia con Angela Christian.

Due anni dopo, quella simpatia professionale si trasforma in un grande e profondo amore: Michelle e Thomas convolano a nozze due anni dopo. Nello stesso anno, è il 2020, arriva il loro primo figlio, Hart. La coppia accoglierà altri due piccoli, un bimbo nel 2022 e la bimba appena arrivata. Per amor di privacy, i nomi dei più giovani di casa non sono mai stati rivelati alla stampa.

Una grande, felice, famiglia, dove tuttavia non mancano le difficoltà. L’attrice ha parlato della fatica nel conciliare l’impegno da mamma alla carriera: “Va tutto bene. È solo che sono molto impegnata e sto cercando di trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata. Perché sono una mamma che lavora e mi sento già in colpa, non voglio togliere altro tempo ai miei figli. Ma capisco che ho bisogno di ricaricare le batterie”.