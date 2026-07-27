Chi è Jason Bard Yarmosky, il nuovo amore di Katie Holmes

ason Bard Yarmosky è il nuovo amore di Katie Holmes e un pittore che ha stregato New York.

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IPA Katie Holmes

Jason Bard Yarmosky è il nuovo amore di Katie Holmes. Dopo un lunghissimo periodo da single l’attrice ed ex star di Dawson’s Creek avrebbe ritrovato il sorriso.

Katie Holmes è di nuovo innamorata

Dopo diversi avvistamenti per le strade di New York sembra ormai ufficiale: Jason Bard Yarmosky e Katie Holmes stanno insieme. I due avrebbero deciso di uscire allo scoperto dopo mesi di frequentazione e starebbero vivendo, secondo insider vicini all’attrice, un sentimento forte e bellissimo.

Katie Holmes è sempre stata molto riservata riguardo la sua vita privata e dopo il divorzio da Tom Cruise aveva sempre dato la massima priorità a sua figlia Suri Cruise. Oggi la giovane ha 20 anni, vive a New York, proprio come sua madre, e si è iscritta al college dove studia arti performative.

Forse anche per questo, Katie avrebbe deciso di concedersi finalmente la possibilità di vivere alla luce del sole una relazione. Nelle immagini rubate dai paparazzi americani la vediamo sorridente accanto a Jason, fra shopping ed eventi.

Jason Bard Yarmosky è uno dei pittori newyorkesi più apprezzati del momento. Le sue opere sono state esposte alla galleria Bergdorf Goodman, al Brooklyn Museum e al Crystal Bridges Museum of American Art.

Yarmosky ha inoltre preso parte al Tribeca Festival Artist Awards Program nel 2026. L’incontro con Katie Holmes sarebbe avvenuto proprio in quell’occasione. L’attrice infatti era presente insieme a Joshua Jackson per presentare il film Happy Hours. La scintilla dunque sarebbe scoccata proprio nel periodo in cui l’attenzione di tutti i fan di Dawson’s Creek era su Katie Holmes per via dell’intesa ritrovata con Joshua Jackson. Nella serie infatti i due interpretavano Pacey e Joey, una delle coppie più famose, rimasta iconica e mai dimenticata dal pubblico.

Ai tempi della serie tv, fra i due attori scocco la scintilla sul set, ma la storia d’amore finì ben presto. Dal 2005 al 2012 l’attrice è stata legata a Tom Cruise. Dopo il divorzio ha vissuto una relazione con il collega Jamie Foxx, tenuta segreta per anni, sembra a causa di un accordo firmato con Tom Cruise.

Chi è Jason Bard Yarmosky

Classe 1987, Jason Bard Yarmosky è nato a New York e si è diplomato nel 2010 alla School of Visual Arts. Oggi è un pittore affermato e molto amato dalle star, famoso non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo. Le sue opere, esposte in gallerie internazionali, esplorano temi come la memoria, il tempo e l’invecchiamento. In particolare la vecchiaia è una delle tematiche principali delle sue opere. Per circa dieci anni l’artista ha dipinto i suoi nonni, ritraendoli nei suoi quadri.

Dopo la loro morte Jason Bard Yarmosky è tornato a vivere con la sua famiglia e, come racconta nella sua biografia sul suo sito ufficiale, ha cercato di riflettere sul tempo, considerandolo una “esperienza riparativa per la sua vita e la sua pratica”.

Negli ultimi anni l’artista si è avvicinato al mondo della moda, esponendo le sue opere presso i magazzini Bergdorf Goodman sulla Fifth Avenue.