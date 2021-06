Al Bano conferma la gravidanza della figlia Cristel: “È bellissima”

editato in: da

Ylenia, Al Bano e Romina Power: la loro vita insieme

Al Bano conferma la gravidanza della figlia Cristel dopo giorni di indiscrezioni. Il cantante di Cellino San Marco e Romina Power diventeranno nonni per la terza volta. L’artista si è lasciato sfuggire la notizia in preda a una felicità incontenibile.

Intervistato dal settimanale DiPiù, Al Bano ha confessato che Cristel a settembre diventerà mamma per la terza volta. La figlia di Carrisi e della Power è in attesa di una bambina, ma non avrebbe ancora svelato il nome della piccola. Il cantante ha raccontato di aver ricevuto la lieta notizia a Pasqua quando Cristel e suo marito Davor Luksic hanno raggiunto la Puglia per trascorrere un po’ di tempo con la famiglia.

In quell’occasione Cristel avrebbe fatto un annuncio importante, per la gioia di Al Bano che ora non vede l’ora di stringere fra le braccia la sua terza nipotina. “Mia figlia era in attesa – ha confidato – è bellissima”. 35 anni e una grande somiglianza con mamma Romina, Cristel è già mamma di due bambini.

Nel 2018 ha sposato il milionario croato Davor Luksic da cui ha avuto Kay Tyrone e Cassia Ylenia. Il nome del primogenito è un omaggio a Tyron Power, l’amatissimo papà di Romina e grande divo di Hollywood, mentre la secondogenita ha come secondo nome quello di Ylenia, la sorella di Cristel scomparsa nel 1994. Secondo DiPiù la terzogenita potrebbe portare il nome di Taryn, la sorella di Romina Power, scomparsa a causa di una leucemia e amatissima da tutta la famiglia Carrisi.

Dopo le nozze Cristel si è trasferita in Croazia dove vive con il marito e i suoi bambini. Spesso però raggiunge la Puglia per trascorrere del tempo con i fratelli e i genitori, ma non è raro che sia proprio nonna Romina a volare da lei per stare con i nipotini. Dopo aver dimostrato grandi doti come conduttrice e cantante, la figlia di Al Bano si è allontanata dai riflettori per dedicarsi alle sue passioni. Oltre a prendersi cura dei suoi bambini la 35enne sta per laurearsi, ha infatti iniziato un percorso di studi, con indirizzo in Letteratura ad Harvard, una delle università più prestigiose al mondo.