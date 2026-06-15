Un posto al sole, le anticipazioni del 16 giugno 2026: la verità fa tremare Alberto

Alberto teme che Gianluca possa scoprire la verità su di lui e Anna e Michele subisce Ferri: trama di "Un posto al sole" del 16 giugno 2026

Ufficio stampa Rai Alberto e Anna, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del martedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 16 giugno 2026.

Nella puntata precedente di lunedì 15 giugno 2026

Lunedì 15 giugno abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Rossella avverte Alberto dell’incontro tra Gianluca e la madre di Anna, mentre Gianluca si avvicina sempre di più a scoprire l’identità del nuovo uomo della ragazza: capirà che si tratta di suo padre? In radio, Michele continua a patire l’invadenza di Ferri, e Marina reagisce con gelosia a ogni piccolo riferimento a Greta. Una visita a sorpresa di Viola sembra distendere l’atmosfera tra Ornella e Raffaele, ma per Ornella non è semplice tenere lontano il pensiero di Vanni.

Anticipazione della puntata del 16 giugno 2026

Vittoria è decisa a trovare la figlia, mentre Alberto è sempre più preoccupato che Gianluca possa scoprire la verità su lui e Anna. Michele continua a subire la presenza di Ferri sul lavoro; anche Marina vivrà un momento di tensione col marito. È l’ultimo giorno del corso di spagnolo e, per Ornella e Vanni, è arrivato il momento dei saluti.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 15 al 19 giugno.