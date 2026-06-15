Un posto al sole, le anticipazioni del 16 giugno 2026: la verità fa tremare Alberto

Alberto teme che Gianluca possa scoprire la verità su di lui e Anna e Michele subisce Ferri: trama di "Un posto al sole" del 16 giugno 2026

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Un posto al sole, le anticipazioni del 16 giugno 2026: la verità fa tremare Alberto
Ufficio stampa Rai
Alberto e Anna, "Un posto al sole"
Quali sono i personaggi di Un posto al sole? Dove viene girato Un posto al sole? Che cos'è Rai Fiction?

Torna l’appuntamento del martedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 16 giugno 2026.

Nella puntata precedente di lunedì 15 giugno 2026

Lunedì 15 giugno abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Rossella avverte Alberto dell’incontro tra Gianluca e la madre di Anna, mentre Gianluca si avvicina sempre di più a scoprire l’identità del nuovo uomo della ragazza: capirà che si tratta di suo padre? In radio, Michele continua a patire l’invadenza di Ferri, e Marina reagisce con gelosia a ogni piccolo riferimento a Greta. Una visita a sorpresa di Viola sembra distendere l’atmosfera tra Ornella e Raffaele, ma per Ornella non è semplice tenere lontano il pensiero di Vanni.

Anticipazione della puntata del 16 giugno 2026

Vittoria è decisa a trovare la figlia, mentre Alberto è sempre più preoccupato che Gianluca possa scoprire la verità su lui e Anna. Michele continua a subire la presenza di Ferri sul lavoro; anche Marina vivrà un momento di tensione col marito. È l’ultimo giorno del corso di spagnolo e, per Ornella e Vanni, è arrivato il momento dei saluti.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 15 al 19 giugno.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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