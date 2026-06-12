Un posto al sole, le anticipazioni del 15 giugno 2026: Gianluca è a un passo dalla verità

Ufficio stampa Rai Anna e Gianluca, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 15 giugno 2026.

Nella puntata precedente del 12 giugno 2026

Venerdì 12 giugno abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Alberto continua a sentire profondamente la mancanza di Anna, e non è il solo: qualcun altro si mette sulle sue tracce cercando notizie di lei. Jimmy deve fare i conti con un intenso senso di frustrazione per non aver trovato il coraggio di reagire alle provocazioni dei bulli. Intanto Micaela assume un inedito ruolo di mediatrice cercando di ricomporre una lite tra Filippo e Serena.

Anticipazione della puntata del 15 giugno 2026

Rossella avverte Alberto dell’incontro tra Gianluca e la madre di Anna, mentre Gianluca si avvicina sempre di più a scoprire l’identità del nuovo uomo della ragazza: capirà che si tratta di suo padre? In radio, Michele continua a patire l’invadenza di Ferri, e Marina reagisce con gelosia a ogni piccolo riferimento a Greta. Una visita a sorpresa di Viola sembra distendere l’atmosfera tra Ornella e Raffaele, ma per Ornella non è semplice tenere lontano il pensiero di Vanni.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 15 al 19 giugno.