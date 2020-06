Chi è Laerte, figlio di Adriano Pappalardo

editato in: da

Laerte è l’unico figlio di Adriano Pappalardo, nato dal suo amore per Lisa Giovagnoli, divenuta sua moglie nel 2010. Classe 1976, ha ereditato dal famoso papà l’energia e il carattere forte. Attore di professione, appassionato di motori e sport, Laerte è cresciuto circondato da personaggi dello spettacolo, legatissimo a suo padre. Il 44enne si è fatto amare e conoscere dal pubblico nel 2007 quando ha preso parte all’Isola dei Famosi come ospite in studio per sostenere Pappalardo, volato in Honduras e grande protagonista di quell’edizione del reality.

Nel corso del programma, Laerte ha conosciuto anche Selvaggia Lucarelli, con cui si è sposato nel 2004 e da cui ha avuto Leon. Due anni dopo la nascita del loro primogenito, la giornalista e l’attore si sono separati. In seguito anche Laerte ha affrontato la sfida dell’Isola dei Famosi ed è volato in Honduras, seguito dalle telecamere. Nel corso della sua avventura nello show, il figlio del cantautore ha mostrato una grande forza di volontà ed è riuscito ad arrivare in finale, superando gli altri vip e facendosi amare dal pubblico. La sua avventura è stata un grande successo e gli ha regalato un’amicizia con Nina Moric. Da diverso tempo Laerte Pappalardo è legato alla fidanzata Laura De Gaetano. Su Instagram racconta la sua vita fatta di passione per i motori e per i viaggi, le giornate con il figlio Leon e l’amore per la famiglia.

Il suo nome è tornato a far discutere dopo un malore improvviso, arrivato nel corso di un soggiorno a Marina di Camerota, nel Cilento. Laerte si trovava lì con il padre Adriano per un lavoro, pronto a girare uno spot, ma in tarda serata si sarebbe sentito male. Ad allertare il 118 il cantautore, in seguito Pappalardo Jr sarebbe stato trasportato in ospedale. Qualche tempo fa Adriano Pappalardo, protagonista de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci, aveva rilasciato una lunga intervista a Vieni da Me di Caterina Balivo, parlando del suo legame con il figlio e con il nipote Leon.

L’artista aveva anche ricordato l’incidente in cui aveva rischiato la vita. “Ho la passione per il volo e faccio parapendio – aveva spiegato -. Una volta, prima di un lancio, non mi sentivo sicuro, ma mi sono lanciato lo stesso. A sette metri dal terreno, un’ala è andata sotto vento e mi sono schiantato sul terreno battuto. Ho avuto delle costole rotte e un ematoma alla testa. Ho rischiato di brutto, sono miracolato. Era il giorno dell’anniversario della morte della mia mamma, è lei ad avermi protetto”.