Adriano Pappalardo, malore per il figlio Laerte, trasportato in ospedale

Malore per Laerte Pappalardo, il figlio del noto cantante Adriano. Il 44enne si trovava a Marina di Camerota per le riprese di uno spot quando si è sentito male. Secondo quanto riporta il Messaggero e alcuni giornali locali, il figlio di Pappalardo è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale. I fatti sarebbero avvenuti alle 22,30 e Laerte sarebbe stato portato portato in ambulanza nella struttura di San Luca di Vallo della Lucania per i dovuti accertamenti. Al momento l’attore non sarebbe in gravi condizioni.

Il malore sarebbe avvenuto alla presenza del padre Adriano Pappalardo e del suo staff. Figlio d’arte e appassionato di corse, Laerte è frutto dell’amore del cantante per Lisa Giovagnoli, sposata nel 2010 e sempre accanto a lui. Classe 1976 è conosciuto dal grande pubblico per aver partecipato all’Isola dei Famosi. Nel corso dell’avventura in Honduras, grazie al suo carattere forte e a una buona preparazione fisica, il figlio di Adriano riuscì ad arrivare in finale, creando anche un ottimo rapporto di amicizia con Nina Moric.

L’Isola dei Famosi ha un significato importante per Laerte. Nel programma, quando suo padre era fra i concorrenti, incontrò Selvaggia Lucarelli, sposata nel 2004. La coppia si separò nel 2007, due anni dopo la nascita del figlio Leon. Oggi Pappalardo Jr è legato a Laura de Gaetano, account manager con cui collabora e che, come lui, ha una grande passione per lo sport e i viaggi. Qualche tempo fa, ospite di Vieni da Me di Caterina Balivo, Adriano, protagonista del Cantante Mascherato di Milly Carlucci, aveva raccontato il legame fortissimo con il nipote e con il figlio.

“Sono pazzo – aveva confessato -. Quando diventai nonno dissi di non chiamarmi nonno perché mi sentivo ancora giovane. Ora se mi chiamano padre sono contento, ma quando mio nipote mi dice che mi vuole bene da leone divento pecora”. Sul figlio Laerte invece aveva confessato: “Ho provato emozioni grandiose, ma la più grande è stata cantare con mio figlio Laerte. Ero diventato un ventriloquo, avevo paura che dimenticasse le parole”. Pappalardo aveva poi ricordato il brutto incidente in parapendio in cui aveva rischiato la vita e che gli aveva causato fratture multiple e grande paura.