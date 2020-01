Il Cantante Mascherato è un successo, ma Milly Carlucci fa infuriare tutti

editato in: da

Milly Carlucci splendida 60enne

Il Cantante Mascherato è un successo, ma Milly Carlucci fa infuriare il pubblico con una scelta particolare. La conduttrice, ancora una volta, ha vinto la sua scommessa, portando in Rai uno show innovativo e molto particolare. Il programma in cui i concorrenti si sfidano nascondendo il loro volto è diventato ormai un cult e, nonostante la concorrenza del Grande Fratello Vip by Signorini, è molto apprezzato.

Merito del fiuto infallibile della Carlucci che ha puntato tutto su una trasmissione diversa dal solito che sta appassionando il pubblico. La sfida per scoprire chi si celi dietro le maschere infatti impazza sui social. Da Twitter a Instagram, passando per Facebook, tutti tentano di scoprire l’identità dei personaggi. Dopo Orietta Berti e Arisa, nell’ultima puntata del Cantante Mascherato è toccato a Emanuela Aureli togliersi la maschera.

In tanti avevano parlato di lei, mentre altri erano convinti che dietro Il Pavone ci fosse Donatella Rettore. La giuria composta da Ilenia Pastorelli, Mariotto, Patty Pravo e Francesco Facchinetti è rimasta a bocca aperta di fronte alla scoperta e la comica ha ringraziato tutti. “Mi sono divertita tanto, grazie”, ha detto sorridendo.

Nella puntata era prevista un’altra sfida con un secondo personaggio pronto a togliersi la maschera. Il Mastino Napoletano e il Mostro si sono sfidati al televoto, ma all’ultimo minuto la Carlucci ha annunciato che il risultato verrà svelato nella finale dello show. Una scelta che non è piaciuta al pubblico che sperava di scoprire qualcosa di più nella semifinale.

“Un mio autore mi dice che ormai siamo in chiusura – ha detto rimandando tutto -, perciò il televoto rimarrà aperto per tutta la settimana e scopriremo solo all’inizio della puntata di venerdì prossimo chi, tra il Mostro e il Mastino, verrà eliminato e chi, invece, prenderà parte alla finale”. La decisione è stata accolta dai “no” e dai fischi in studio e anche sui social in tanti hanno protestato.

Non resta che attendere l’ultima puntata de Il Cantante Mascherato in cui, finalmente, i telespettatori avranno tutte le risposte, compresa quella riguardo Al Bano Carrisi che si celerebbe dietro Il Leone.