GF Vip, brutta sorpresa per la Nunez. E Zequila svela il suo passato con la Marini

Nuovo appuntamento pieno di colpi di scena per il Grande Fratello Vip: una puntata infuocata, tra polemiche, lacrime ed emozioni.

Alfonso Signorini riprende nuovamente lo scontro tra Rita Rusic e Valeria Marini: si è riaperta la polemica, perché dopo l’ingresso della Marini nella casa due inquilini in particolare hanno utilizzato parole dure e offensive per descrivere la showgirl.

Signorini incalza Antonella Elia, che continua a sostenere che la Marini non sia poi una così gran bella donna, e che “può piacere o non piacere”. E afferma: “Io sono a favore delle donne naturali, sincere e pulite”, lasciando intendere di non avere grandi simpatie per la Valeria nazionale.

Zequila invece rivela, senza troppi giri di parole, di “conoscere bene” Valeria, accennando a un flirt avuto in passato proprio con lei. Quando lui era un attore in carriera e la Marini muoveva i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo tra di loro, stando a quando dichiarato dal gieffino, ci sarebbe stato del tenero. Le sue parole non volevano essere offensive comunque, ma un semplice intercalare napoletano.

Alfonso Signorini allora mostra ai vip uno stralcio di Verissimo: un’anticipazione dell‘intervista della Toffanin alla Marini, dove afferma di essere delusa per le parole che le hanno rivolto e che tutto quello che la Rusic ha detto non corrisponde a verità.

La puntata continua svelando il passato doloroso di Antonella Elia, che nei giorni precedenti si era aperta raccontando della mancanza dei genitori e del loro affetto. Signorini, chiamandola nel confessionale, le fa ascoltare un messaggio del fidanzato Pietro. E arriva la sorpresa: il futuro marito entra nella casa e si scambiano un bacio appassionato, definito da Signorini “il bacio più lungo della storia del Grande Fratello”.