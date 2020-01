Verissimo, Valeria Marini: “Sono innamorata. La Prati? Ha sbagliato”

editato in: da

Valeria Marini: amori, delusioni e look

Valeria Marini presenta il nuovo fidanzato a Verissimo e torna a parlare di Pamela Prati. La showgirl sarda è innamorata di Gianluigi Martino, imprenditore che per oltre un anno ha scelto di tenere lontano dai riflettori. “Sono innamorata! – ha confessato la soubrette a Silvia Toffanin -. L’incontro con Gianluigi è avvenuto in momento non facile della mia vita. È nata la passione, ma in amore, dato che sono stata ferita, ho paura di parlarne. Avere vicino lui mi ha aiutato tanto – ha aggiunto -. Con lui stiamo insieme da circa un anno. Ho voluto tenere questo amore nascosto perché i rapporti vanno tutelati”.

L’incontro fra la Marini e Gianluigi è avvenuto dopo la fine della relazione con Patrick Baldassari che Valeria aveva lasciato a Temptation Island Vip. La showgirl aveva chiuso la love story fra le lacrime, ferita dalle parole dei suo compagno che aveva messo alla prova avvicinandosi a Ivan Gonzalez. Di recente Valeria Marini era entrata nella casa del Grande Fratello Vip per un confronto con Rita Rusic, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, suo grande amore.

Nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo, Valeria ha anche parlato di Pamela Prati. La Marini ha sempre difeso la collega dopo lo scandalo Mark Caltagirone e le è rimasta accanto dopo le liti furiose con Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. Proprio nel programma di Silvia Toffanin, la Prati aveva pianto lacrime amare, affermando di essere stata vittima di una truffa.

A distanza di mesi, Valeria ha deciso di svelare cosa pensa davvero. “Pamela ha sbagliato! – ha dichiarato -. È caduta in una cosa più grande di lei ma è una persona buona con le sue fragilità. Quando è venuta ospite a Verissimo, avrebbe dovuto cogliere l’occasione per scusarsi e confessare di aver sbagliato. Questa storia l’ha travolta e, secondo me, ha danneggiato la sua carriera. Spero che riesca a superare questa situazione”.