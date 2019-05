Chi è Gianluigi Martino, il fidanzato di Valeria Marini

editato in: da

Valeria Marini è di nuovo innamorata. La showgirl sarda ha annunciato di essersi fidanzata e il fortunato si chiama Gianluigi Martino.

Dopo l’esperienza di Temptation Island, che aveva portato alla fine della sua relazione con Patrick Baldassari e al brevissimo flirt con Ivan Gonzalez, la Marini è tornata a sorridere grazie a Gianluigi. A svelarlo è stata proprio l’ex star del Bagaglino, che in un’intervista al settimanale Oggi ha confessato di essersi innamorata.

Lui è un imprenditore di origini cosentine, che lavora anche dietro le quinte del mondo dello spettacolo. I due sono stati paparazzati più volte insieme e hanno postato anche alcune foto su Instagram in cui sono felici e sorridenti. “Mi spaventa l’idea di fare dichiarazioni che poi possono portarmi sfortuna – ha confessato la Marini -. C’è una persona molto speciale per me, che frequento da poco. Mi fa stare bene. È un rapporto nato da una collaborazione professionale, ma altro non voglio dire. Un uomo decisamente bello“.

Classe 1984, Gianluigi Martino, è originario di Cosenza e, dopo aver frequentato il liceo classico, si è iscritto alla facoltà di Legge. Oggi è un manager molto conosciuto, che si è avvicinato al mondo dello spettacolo lavorando anche come PR in importanti locali. Di recente è stato avvistato nel backstage di numerosi programmi Mediaset dove sarebbe avvenuto il primo incontro con Valeria.

Sguardo magnetico e fisico scolpiti, Gianluigi avrebbe conquistato la Marini grazie alla sua bellezza, ma anche ad una buona dose di fascino e simpatia. I due fanno coppia fissa da qualche tempo, ma hanno vissuto gli inizi della love story in segreto. A volerlo la soubrette sarda, che è rimasta molto delusa dal modo in cui è conclusa la sua precedente relazione con Patrick.

L’ultima foto insieme risale a qualche giorno fa, quando Gianluigi Martino ha pubblicato uno scatto che lo ritraeva insieme a Valeria, commentando: “Con lei è sempre tutto stellare”.