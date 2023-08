Valeria Marini rompe il silenzio sul nuovo fidanzato: le sue prime parole

Fonte: Ufficio Stampa Valeria Marini Valeria Marini, compleanno da sogno: da Anna Falchi a Milena Miconi, tutti gli ospiti vip

Valeria Marini ha parlato per la prima volta del suo nuovo amore, il deputato di Fratelli d’Italia Gimmi Cangiano. Le voci sulla coppia nelle scorse settimane non erano mancate, complici anche delle foto “rubate” che avevano immortalato tenerezze e baci in riva al mare di Ponza. Poi un video aveva confermato tutto, ma mai prima di adesso la showgirl e attrice si era lasciata andare a delle vere e proprie dichiarazioni in tal senso. A giudicare dall’ultima intervista rilasciata all’Unione Sarda, sembra proprio che la Marini sia molto innamorata.

Valeria Marini, le prime parole sul fidanzato Gimmi Cangiano

Da quando il giornalista Roberto Alessi ha condiviso sul suo profilo Instagram il fatidico video dei Novella 2000 Virgo Tv Award, la relazione tra Valeria Marini e il nuovo compagno Gimmi Cangiano è diventata ufficiale. O almeno, quasi ufficiale. Finora, al netto delle voci e delle fotografie della coppia pubblicate sul settimanale Diva e Donna, la showgirl non aveva mai parlato direttamente della sua attuale situazione sentimentale.

Ha deciso di farlo a distanza di qualche settimana, intervistata dall’Unione Sarda durante le riprese del talk show Felicità, condotto da Pascal Vicedomini e che andrà in onda su Rai 2 a fine agosto. Impegnata sul set allestito al Colonna Resort di Cala Granu, la Marini ha rivelato di essere in dolce compagnia del nuovo fidanzato e di aver condiviso con lui una romantica vacanza in Sardegna, la sua terra d’origine.

“Siamo venuti insieme qui a Porto Cervo in questo posto magico perché volevo che Gimmi conoscesse la Sardegna – ha spiegato al giornale -. Lui è molto dolce, attento e mi riempie di coccole. Abbiamo entrambi una vita frenetica ed intensa quindi in questi pochi giorni di vacanza saremo sempre insieme e lo guiderò alla scoperta di luoghi da favola che tutti dovrebbero conoscere. Magari la prossima estate andremo anche al Sud, nella mia Cagliari che è una città davvero splendida. Lo porterò nelle spiagge più belle del litorale meridionale e a visitare i principali monumenti dell’età nuragica come la Reggia di Barumini, sito archeologico tutelato dall’Unesco. Sono certa che anche a lui verrà molto presto il ‘mal di Sardegna’. Non si può non restare affascinati da questa terra meravigliosa e così ricca di bellezze naturalistiche, culturali e paesaggistiche”.

Valeria Marini e Gimmi Cangiano, il fatidico primo incontro

Lei è una nota showgirl, attrice e conduttrice di successo che ha da poco festeggiato 56 anni in compagnia degli amici VIP. Lui è un deputato di Fratelli d’Italia, il partito del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, impegnato attivamente come membro della Commissione Cultura e Istruzione. Sono come il giorno e la notte, eppure la coppia è più affiatata che mai.

Stando ai rumors, tutto sarebbe cominciato dopo il fatidico incontro dello scorso 2 maggio. Casualità ha voluto che entrambi si trovassero nella Sala Conferenze di Montecitorio per la presentazione del libro scritto da Beppe Convertini, Paesi Miei, insieme ad altri nomi noti come Nunzia De Girolamo, attualmente al timone di Estate in Diretta. Sembra che proprio da quel momento tra Valeria e Gimmi sia scattato qualcosa, una fiamma passionale e avvolgente che alla fine è sfociata in una relazione gioiosa e serena. Sperando che per la Marini sia la volta buona, lei che dell’amore è sempre stata innamorata…