Fonte: IPA Valeria Marini e Gimmi Cangiano non stanno più insieme

Enrico Lucci, storico inviato di Striscia la Notizia, stava girando un servizio dedicato al dilagare dell’egemonia culturale della destra e si trovava alla Camera, in occasione della presentazione del nuovo libro dell’attore Gabriel Garko. Imbattutosi nell’onorevole di Fratelli d’Italia Gimmi Cangiano, però, Lucci ha fatto una scoperta che poco c’entra con la politica e molto con Valeria Marini.

Gimmi Cangiano: “Sono una persona single”

“Sono una persona single” così ha dichiarato Gimmi Cangiano ai microfoni di Striscia la Notizia. Proprio durante un evento organizzato da Valeria Marini, che ormai possiamo definire la sua ex. Arriva a sorpresa la notizia della fine delle relazione tra la showgirl e il politico. Quelle di Striscia sono le uniche informazioni a riguardo, la stampa rosa era all’oscuro della notizia e nessuno dei diretti interessati ne ha parlato, né sui social altrove. Si attende una risposta, magari a seguito della messa in onda del servizio del programma Mediaset.

La storia tra Valeria Marini e Gimmi Cangiano

La prima volta che furono pizzicati assieme era l’estate 2023. I paparazzi di Diva e Donna beccarono Valeria Marini e Gerolamo Cangiano assieme su una barca nei pressi di Ponza, in compagnia di altri amici ma particolarmente affettuosi l’uno con l’altra.

La showgirl e l’onorevole non hanno mai parlato troppo del proprio amore, ma si sono spesso mostrati assieme a eventi pubblici, l’ultima volta sul tappeto rosso del Festival di Venezia. “Con Valeria ci conosciamo da anni, la scintilla è nata dalla passione che abbiamo entrambi per l’Italia e la voglia di amare questo Paese” aveva raccontato in quell’occasione Cangiano al Corriere della Sera.

Valeria Marini di nuovo single

La stellare Valeria Marini torna dunque single, finita la storia con Cangiano che era arrivata dopo quella con il giovane imprenditore Eddy Siniscalchi. La vita sentimentale di Marini continua a essere travagliata. Nel passato della showgirl c’è il grande amore per Vittorio Cecchi Gori, “mi sarebbe piaciuto avere un figlio da lui. – aveva dichiarato Marini – Sarebbe stato il coronamento della nostra storia d’amore”.

C’è poi stato il complesso matrimonio con l’imprenditore Giovanni Cottone, annullato 4 mesi dopo dalla Sacra Rota perché lui era già sposato senza che lei lo avesse mai saputo: “Era sposato in chiesa e aveva occultato tutti i documenti. Sono stata ingannata come persona. Gli serviva una persona perbene e famosa. Era tutto combinato. Il matrimonio è durato due mesi ma non lo vedevo mai. La proposta di matrimonio era un’ossessione perché doveva raggiungere quello scopo. Non è un pezzo della mia vita, è stato un errore. L’ho sposato perché ho ceduto alle sue richieste continue”.