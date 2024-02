Fonte: IPA Valeria Marini

Nonostante la fine della storia d’amore, che ormai risale a parecchi anni fa, Valeria Marini è sempre rimasta al fianco di Vittorio Cecchi Gori. Ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, Cecchi Gori è stato trasferito in terapia intensiva a causa della bassa saturazione. Sin da subito le sue condizioni sono apparse piuttosto gravi, tanto che la Marini quanto l’ex moglie Rita Rusic si sono messe in contatto con il personale per monitorare la situazione. Secondo la showgirl, l’ex Patron della Fiorentina sta migliorando: “Ma che paura”.

Come sta Vittorio Cecchi Gori, parla Valeria Marini

“Siamo tutti molto preoccupati per Vittorio e cinque minuti fa quando mi ha chiamato il dottor Antonio De Luca, che oltre ad essere un medico è un suo caro amico, non posso negare di aver avuto un grande spavento, invece per fortuna le condizioni di Vittorio sono stabili, anzi, in lieve miglioramento, come hanno detto a De Luca i colleghi del Gemelli dove Vittorio è ancora ricoverato in terapia intensiva ed è intubato per una grave forma di insufficienza respiratoria”.

Quelle affidate al Corriere della Sera sono parole di enorme affetto e preoccupazione per le condizioni di Vittorio Cecchi Gori. Valeria Marini è sempre rimasta al suo fianco, in ogni momento. Si sono lasciati ormai da anni, ma l’affetto non è mai svanito. Si dice costantemente in contatto con la struttura ospedaliera dove è ricoverato l’ex produttore. “A Natale, al compleanno, cerco di esserci e di non fargli mai mancare il mio affetto, mi sto organizzando per venirlo a trovare, tra oggi e domani sarò a Roma”. La notizia del suo ricovero è stata data in diretta a Storie Italiane da Angelo Perrone.

Le condizioni e la terapia intensiva per insufficienza respiratoria

Domenica 11 febbraio 2024 Cecchi Gori si trovava nella sua casa dei Parioli: con lui erano presenti il dottor De Luca e l’ex moglie Rita Rusic. Nulla lasciava presagire un ricovero d’urgenza: “Vittorio domenica non si sentiva bene, ma non sembrava niente di allarmante. Ma essendo comunque una persona fragile, gli abbiamo prenotato un controllo al Gemelli per stare tranquilli. Rita lo ha accompagnato lunedì in ospedale, ma nella notte tra lunedì e martedì ha avuto una crisi ed è stato necessario portarlo in terapia intensiva. È nel reparto solventi dove viene ricoverato anche il Papa”.

Con Rita Rusic, negli ultimi anni, Vittorio Cecchi Gori ha appianato le vecchie ferite, soprattutto per i figli, Mario e Vittoria. Le condizioni di salute dell’ex produttore sono state molto altalenanti negli ultimi anni, a causa di vari problemi, come il ricovero per ischemia cerebrale nel 2017: allora a salvargli la vita è stato sempre il dottor De Luca. Nel 2022 è stato ricoverato al Policlinico Gemelli a causa di complicazioni polmonari post Covid. Il quadro clinico di Cecchi Gori è stato definito serio sin da subito, in correlazione anche all’età, ma al momento è in miglioramento, come confermato anche dalle prime parole di Valeria Marini: “Fortunatamente ho sentito il suo medico e mi sembrava più tranquillo, speriamo bene, lui è un uomo forte”.