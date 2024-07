Fonte: IPA Vittorio Cecchi Gori e Ornella Muti

Raccontare il passato sentimentale (soprattutto le batoste) non è mai facile. Nel caso di Vittorio Cecchi Gori, ospite al Lucca Summer Festival, la gaffe è dietro l’angolo. Parlando del flirt avuto con Ornella Muti tanti anni fa, l’ha definita come la più grande batosta sentimentale. Una storia che non è finita bene, ha detto – lui era innamorato, lei no – e poi la gaffe in chiusura: “Ha problemi”.

Vittorio Cecchi Gori, il flirt con Ornella Muti e la gaffe sui “problemi”

Sono tante le donne del passato sentimentale di Vittorio Cecchi Gori, i cui amori hanno sempre conquistato le prime pagine delle cronache rosa. Da Rita Rusic a Valeria Marini, Cecchi Gori è stato anche innamorato dell’idea stessa dell’amore. Così come di Ornella Muti, con cui ha avuto un flirt, una “storiella d’amore”, così chiamata da lui, che, però, non è finita bene. Ne aveva già parlato in passato, ammettendo che avrebbe voluto sposarla, e ora lo ha fatto in veste di ospite al Lucca Summer Festival.

Intervistato da Alessandro Ferrucci e da Eleonora Daniele, Cecchi Gori si è lasciato andare ai ricordi più “rosa” del suo passato: “Prima della Rusic c’era stata la Muti, ma la Muti però ero innamorato io, non era innamorata lei. Bisogna essere innamorati in due, eh! Ce l’ho avuta con lei una storiella d’amore, però non è finita bene. Effettivamente era una delle poche volte che avevo preso una tranvata, in quel periodo pure Celentano si era innamorato di lei“.

E ha aggiunto, facendo una gaffe in chiusura, una frase che di certo non farà piacere all’attrice: “Ci eravamo tutti un po’ innamorati della Muti, era proprio bella. È bella, poverina. Poverina perché non la sento da un po’ di tempo! Lasciamo perdere! A mia madre le era simpatica, la faceva ridere. Lei effettivamente era spiritosa, Francesca è spiritosa. Io la chiamavo così (ovvero con il vero nome, Francesca Rivelli, n.d.r.). I problemi di Francesca sono altri che non sta a me adesso dirli”.

Un amore non corrisposto

Sono state tante le storie di Vittorio Cecchi Gori, ma Ornella Muti è rimasta in qualche modo nel suo cuore, come quell’amore mai compiuto, che non si è mai realizzato del tutto. Al Corriere della Sera, nel 2022, durante un’intervista rilasciata per i suoi 80 anni, aveva affermato che avrebbe voluto sposarla. “Mi piaceva tanto. Mamma disse: ho capito che vuoi sposare un’attrice, sposa lei, è simpatica, è bellina. Ma ci lasciammo, fu una delusione: avrei voluto che finisse in un’altra maniera”.

Dopo il flirt avuto con Ornella Muti, Cecchi Gori ha iniziato una lunghissima relazione con Rita Rusic: il matrimonio, due figli, il divorzio. Oggi l’ex coppia ha un buon rapporto, e la Rusic, così come la Marini, è stata al suo fianco quando Cecchi Gori è stato ricoverato a febbraio del 2024 per una grave insufficienza respiratoria per cui è stato intubato in terapia intensiva. Tutto è andato per il meglio, ma la paura è stata tanta, come raccontato dalla Marini stessa: alla fine, l’emergenza è rientrata.