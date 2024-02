Vittorio Cecchi Gori si trova al momento in terapia intensiva per "insufficienza respiratoria". Le condizioni: parla Angelo Perrone a "Storie Italiane"

Fonte: IPA Vittorio Cecchi Gori

Vittorio Cecchi Gori è stato ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli. La notizia, data in diretta su Ra1 da Angelo Perrone (press agent e amico di Rita Rusic, ex moglie di Cecchi Gori) a Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele. “Vittorio era entrato lunedì al Gemelli per controlli previsti e legati ad una saturazione bassa, poi ieri ha avuto una crisi respiratoria ed è stato trasferito in terapia intensiva, per insufficienza respiratoria”.

Vittorio Cecchi Gori ricoverato in terapia intensiva: le condizioni

Una notizia in diretta che ha scosso il mondo dello spettacolo: Vittorio Cecchi Gori si trova in terapia intensiva al Gemelli. Dopo essersi sottoposto ad alcuni controlli, ha avuto una crisi respiratoria: il personale ospedaliero lo ha trasferito in terapia intensiva, sotto osservazione. Ricoverato da lunedì 12 febbraio 2024, le sue condizioni di salute si sono aggravate, tanto da richiedere il massimo riserbo sulle condizioni. Secondo il Corriere, da fonti vicine a Cecchi Gori si apprende un “quadro clinico molto serio”.

A Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele, Angelo Perrone ha detto: “Rita Rusic si era sentita con il professor Landi perché nel weekend Vittorio aveva accusato dei disturbi, con battiti cardiaci molto bassi e avevano preventivato lunedì un ricovero per accertamenti; quindi, la fortuna è stata che lui fosse già in ospedale, ma tra lunedì notte e martedì mattina c’è stata una crisi respiratoria che ha costretto i medici a trasferire l’imprenditore in terapia intensiva: ieri pomeriggio c’è stata qualche avvisaglia di miglioramento, ma la situazione resta molto delicata”. E ha aggiunto: “Negli ultimi giorni era ancora più appesantito perché gli è stata negata la grazia, il suo cruccio più importante era il fatto di non poter andare a trovare la figlia Vittoria a Miami”.

Il ricovero nel 2017 per ischemia

Negli ultimi anni Vittorio Cecchi Gori ha dovuto affrontare diverse situazioni delicate relative alla salute. Nel 2022, il ricovero post Covid, sempre al policlinico Gemelli di Roma, a causa di complicanze polmonari. Anche nel 2017 è stato ricoverato al Gemelli per ischemia. Ai tempi Valeria Marini non lo aveva lasciato solo nemmeno per un momento. Aveva accusato un malore poco prima della Vigilia di Natale. Anche la Rusic si era riavvicinata a lui, nonostante il legame turbolento, così come i figli Mario e Vittoria.

Nel 2021, si è a lungo discusso delle sue condizioni di salute, molto precarie. Allora avevano destato preoccupazione le dichiarazioni del professore Antonio De Luca. “Non sta bene, le sue condizioni sono precarie. Lo sto seguendo a casa con tutte le terapie del caso. È una persona a cui sono molto legato, non lo lascerò mai solo”. Gli è stata negata la grazia di vedere la figlia Vittoria, come raccontato da Perrone nel salotto della Daniele. A riguardo, Cecchi Gori aveva detto a Storie di Sera: “La tragedia della mia vita è non vedere mia figlia Vittoria da 7 anni. Lei è a Miami, è rimasta lì. Mio figlio Mario invece è molto carino con me ed è una luce della mia vita”. Nel marzo 2023 aveva ammesso di “andare avanti, pur respirando male e non facendo più sport”.