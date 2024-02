Fonte: IPA Vittorio Cecchi Gori e Valeria Marini

Vittorio Cecchi Gori si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Gemelli in seguito a una grave crisi respiratoria. Le condizioni del produttore cinematografico sono serie ma è costantemente monitorato, proprio come riportato in tv dall’agente Angelo Perrone che per primo ne ha dato la notizia durante la puntata del 14 febbraio di Storie Italiane, con la conduzione di Eleonora Daniele.

Vittorio Cecchi Gori ricoverato, parla Valeria Marini

“Ho sentito poco fa il medico che lo segue tutti i giorni e mi ha detto che le condizioni di Vittorio stanno migliorando. L’hanno portato in terapia intensiva per questa insufficienza respiratoria e ora è sotto controllo, ma fortunatamente ho sentito il suo medico e mi sembrava più tranquillo, speriamo bene, lui è un uomo forte. Se sarà possibile più tardi lo andrò a trovare”, ha spiegato Valeria Marini, sua ex storica e grande amica.

La fine della loro storia d’amore non ha mai determinato una rottura del rapporto d’amicizia, che è continuato nel tempo. Una scelta, questa, che però non è mai piaciuta alla sua ex moglie Rita Rusic – la madre dei suoi figli Mario e Vittoria – che non ha mai creduto davvero alla sua sincerità e l’ha sempre tenuta lontana dalla famiglia. Di contro, Cecchi Gori l’ha sempre difesa e ha apprezzato il suo modo di stargli vicina nei momenti difficilissimi che hanno caratterizzato la sua vita.

Il comunicato di Angelo Perrone

“Vittorio era entrato lunedì al Gemelli per controlli previsti e legati ad una saturazione bassa, poi ha avuto una crisi respiratoria ed è stato trasferito in terapia intensiva, per insufficienza respiratoria”, ha spiegato il suo agente in tv, specificando che l’ex produttore si era sottoposto a una visita e che le complicazioni sono sopraggiunte successivamente. Il quadro clinico è stato definito serio, soprattutto in relazione all’età importante e ai passati problemi di salute e l’avevano colpito in passato.

Vittorio Cecchi Gori era già stato ricoverato a seguito di un’ischemia cerebrale nel 2017 con complicazioni cardiache. L’ex Senatore era rimasto in coma farmacologico per un mese e, successivamente, era rimasto in terapia intensiva. “Rita Rusic si era sentita con il Professor Landi perché nel weekend Vittorio aveva accusato dei disturbi – ha spiegato Perrone – con battiti cardiaci molto bassi e avevano preventivato lunedì un ricovero per accertamenti; quindi, la fortuna è stata che lui fosse già in ospedale, ma tra lunedì notte e martedì mattina c’è stata una crisi respiratoria che ha costretto i medici a trasferire l’imprenditore in terapia intensiva: ieri pomeriggio c’è stata qualche avvisaglia di miglioramento, ma la situazione resta molto delicata”.

Il mondo del cinema si è stretto intorno a Vittorio Cecchi Gori e alla sua famiglia in questo momento così difficile per loro. “Con lui ho fatto almeno una quindicina di film, gli auguro di superare ogni ostacolo come ha già fatto in altre occasioni”, scrive Massimo Boldi. “A Vittorio Cecchi Gori non posso che augurare sempre il meglio, spero che si riprenda presto e che possa ancora, con la sua curiosità e il suo inconfondibile accento toscano, tornare a farci divertire con le sue memorabili battute. Spesso andavo alle sue bellissime cene e feste, che organizzava nella sua villa a Monte Mario: divertentissime! Senza contare poi che da lì si vedeva tutto lo splendore della Roma notturna, specchiata nelle acque della sua piscina a sfioro. Davvero spero tanto che stia presto bene”, ha detto Federico Moccia, che ha lavorato con lui in Scusa ma ti chiamo amore.