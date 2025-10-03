IPA Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori

La vita che viviamo non è mai la sola: molti di noi vivono decine, centinaia di vite. E Rita Rusic sa di averne vissute almeno dieci, sempre guardando in avanti, e qualche volta indietro, alle luci sfavillanti del periodo d’oro, quando volava con i jet privati e viveva un po’ ovunque nel mondo. Nata in Croazia, a Parenzo, da una famiglia umile, con cui durante la permanenza in uno dei tre campi profughi della sua infanzia ha vissuto in una stanza sola, oggi Rita Rusic è un’icona. Tanti i dolori del suo passato, come la separazione da Vittorio Cecchi Gori, che si è trasformata in una punizione.

Rita Rusic parla della separazione da Vittorio Cecchi Gori

L’infanzia difficile, il periodo nei collegi delle suore, l’iscrizione alla scuola di odontotecnica, i primi passi da modella: Rita Rusic, in pochi anni, si è ritrovata catapultata in un altro mondo. Al Corriere della Sera, ha ripercorso il suo passato, parlando del primo contatto con Vittorio Cecchi Gori, che in seguito sarebbe diventato suo marito. “In un ristorante conobbi l’assistente di Celentano, cercavano un giovane volto per il film Asso. Il produttore era Vittorio Cecchi Gori. Lì lo conobbi. Avevo 20 anni, siamo stati insieme per quasi 19″.

Agli inizi, era “simpatico, gentile e affettuoso”. Ma poi la gelosia prese il sopravvento. Dopo diversi anni insieme, iniziò la crisi, “figlia delle insicurezze”. Così ha commentato la Rusic: “Ricordo l’ambasciatore francese che, dopo il trionfo de Il ciclone di Pieraccioni, gli disse: cosa prova il maestro quando viene superato dall’allieva? Vittorio si rabbuiò. La crisi dipese anche dall’enorme successo. Lui non resse, non seppe gestirlo”.

Il periodo dopo la separazione

La storia d’amore tra Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori non è finita bene. Soprattutto perché la separazione divenne un pretesto poi per fare terra bruciata alla Rusic, come detto da lei stessa: “La nostra separazione diventò La Guerra dei Roses. Mi fecero terra bruciata, mi tolsero perfino il voto ai David di Donatello. Punita perché donna, giovane, bella. Oggi non sarebbe successo. Mi isolai, trasferendomi per 10 anni in USA”.

Alla fine, è stata proprio la Rusic a lasciarlo, 26 anni fa. Oggi i rapporti, però, sono cordiali: insieme hanno avuto due figli, Vittoria e Mario Cecchi Gori. “Mi occupo di lui se sta male. Se ci vedi insieme è anche un rapporto formalmente affettuoso, ma non riesce a coprire il rancore e il dolore per tutto quello che ci è capitato“.

Negli ultimi anni, Vittorio Cecchi Gori ha affrontato numerosi problemi di salute. Al suo fianco c’è sempre stata l’ex moglie, Rita Rusic, così come l’ex compagna Valeria Marini. A febbraio del 2024, Cecchi Gori è stato ricoverato in terapia intensiva: “Rita Rusic si era sentita con il Professor Landi perché nel weekend Vittorio aveva accusato dei disturbi con battiti cardiaci molto bassi e avevano preventivato lunedì un ricovero per accertamenti; quindi, la fortuna è stata che lui fosse già in ospedale, ma tra lunedì notte e martedì mattina c’è stata una crisi respiratoria che ha costretto i medici a trasferire l’imprenditore in terapia intensiva”.