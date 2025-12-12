Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Cos'è accaduto a La Volta Buona, le pagelle del 12 dicembre 2025

Il tema cardine della puntata di venerdì 12 dicembre de La Volta Buona è l’eterna giovinezza. Con gli ospiti in studio si è parlato di varie linee guida, da quelle dettate dalla scienza a quelle personali, per così dire, che hanno dimostrato di funzionare nel tempo.

L’eterna giovinezza di Magalli. Voto: 7

Dopo un filmato dedicato a Sophia Loren, per la quale l’età è soltanto un numero, Caterina Balivo ha interrogato Giancarlo Magalli sui suoi segreti d’eterna giovinezza. Come al solito, il presentatore ha fatto sfoggio della sua ironia. Sorriso sornione sulle labbra, ha esordito: “Non morire è già un primo passo importante”.

Chiaro riferimento ai suoi problemi di salute passati, sui quali continua a scherzare da tempo. Il segreto, per lui, è riuscire a restare “vitali in testa”. I muscoli lasciano il tempo che trovano, dal momento che è il cervello a guidare tutta la macchina, da capo a piedi: “Meglio mantenere lucidità e ragionamento. Un piede che si addormenta, poi, si sopporta”.

I segreti del professor Garattini. Voto: 7

Com’è ormai abitudine de La Volta Buona, la Balivo ha interpellato una figura del campo scientifico. Nello specifico ha accolto in collegamento il professor Garattini che, dall’alto dei suoi 97 anni, ha commentato le sue 3 regole cardine della longevità in inverno:

vaccinazione anti influenzale;

mantenere attivi i rapporti sociali;

liberarsi dalle dipendenze.

“Bisogna cercare di vaccinarsi, di certo, anche perché quest’influenza è abbastanza severa. Occorre stare attenti ed evitare infezioni. Chi è a rischio, dovrebbe proteggersi ed evitare ambienti affollati. I rapporti sociali, invece, aiutano il nostro cervello a restare in attività. Non ritiriamoci in casa, nonostante l’inverno, e continuiamo l’attività motoria”.

A ciò si aggiungono le regole generali, no alle abbuffate, sì a una dieta variegata e divieto categorico di alcolici, vino compreso. Sono infatti cancerogeni, evidenzia il prof.

Vittorio Cecchi Gori tra Rita Rusic e Fiorentina. Voto: 6

Ancora un collegamento interessante, che porta lo show dal mondo della medicina a quello del cinema. Appare sullo schermo Vittorio Cecchi Gori, che si ritrova a parlare non tanto di salute (“ho diminuito tutto, in tutti i campi”) quanto di sentimenti.

Da un lato quelli per Rita Rusic, sua ex moglie. Ha ammesso d’aver letto in passato molte sue interviste, infervorandosi. L’età ha però cancellato quel livore. Non sapeva, infatti, che lei avesse svelato un tradimento del famoso produttore mentre era incinta: “Sono trascorsi tanti anni, c’è la prescrizione anche per i tradimenti”.

Un altro tipo di sentimento è quello per la Fiorentina. Marco Baldini, da tifoso, lo punzecchia, considerando il periodo drammatico della viola: “Soltanto io potrei salvare la situazione, come presidente onorario con una cordata fiorentina. Speriamo che quelli che ci sono riescano a fare qualcosa, perché finora è stato sbagliato tutto”.

Marco Baldini, addio alla mamma. Voto: 8

“I figli non sono mai pronti a perdere i genitori. Mia mamma avrebbe compiuto 88 anni il 24 dicembre, ma fossero stati anche 110 non si è preparati. Sono rimasto con lei fino alla fine, così come lei mi ha accolto in questo mondo”.

Un momento estremamente doloroso e delicato, che ha spinto il presentatore a fare i conti con le proprie scelte passate. Tanto tempo perso distante dai propri affetti, seguendo quel lavoro che lo ha portato lontano da Firenze.

Rosanna Banfi, tumore tornato e battuto. Voto: 10

Tra le storie più delicate e toccanti raccontate in questa puntata, spicca quella di Rosanna Banfi. Colpita nuovamente da un tumore, stavolta al polmone, può esultare perché è stato individuato in tempo, quando ancora di dimensioni ridotte.

“Ieri mi ha telefonato il professore per dirmi che la storia è finita qui. Non ci sono linfonodi compromessi. Stavolta me la sono cavata meglio dell’altra. Non dovrò fare cure. In questo caso avevo anche più paura, perché da quando sono diventata nonna ho voglia di veder crescere questa bambina. Non voglio finisca qui. Prima dell’anestesia ho pensato proprio a Matilde”.

Sanremo 2026, co-conduttrici e ospiti. Voto: 7

Febbraio 2026 non è poi così distante, anzi. Dopo aver scoperto la lista dei Big, annunciata da Carlo Conti, è tempo di indagare su chi affiancherà il direttore artistico nella conduzione. Il giornalista Santo Pirrotta si è così espresso:

“Francesca Fialdini potrebbe essere la grande sorpresa di questo Festival. Reduce dal successo di Ballando, ha smesso un po’ i panni della giornalista puntigliosa e precisa, mostrando anche il suo lato spettacolare. Sa ballare e cantare ed è molto ironica”.

Chi è altri sarebbe in pole position? Vanessa Incontrada potrebbe avere una chance, anche perché “se non lo fa ora, non lo farà più”, dice. Molto amica di Carlo Conti, potrebbe essere presa seriamente in considerazione.

Emanuele Filiberto e Adriana, la verità. Voto:

Sempre spazio al gossip, anche regale. Cos’è successo tra Emanuele Filiberto e Adriana Abascal? Ne ha parlato Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo. Alla base della crisi, svelata e rimangiata in parte, ci sarebbe la volontà da parte di lei dai fare “molto sul serio”.

Di fatto il motivo di scontro sarebbe il matrimonio. Un tema delicato, considerando la situazione coniugale del principe: “Filiberto, pur essendo separato, non ha intenzione di divorziare. Non c’è dunque chance di matrimonio e sul tema avrebbero discusso. Adriana ha però lasciato aperto un portone, dicendo che quello che oggi sembra un discorso sospeso, potrebbe essere ricucito”.

Camassa ha un nuovo amore: Stefano Russo. Voto: 8

Dopo le foto pubblicate su Chi, Pamela Camassa è stata un po’ punzecchiata sul suo nuovo amore: Stefano Russo. Ha ascoltato il servizio ma, una volta tornati in collegamento in studio, è rimasta alquanto silente.

Ha scherzato con Magalli, che avrebbe voluto fare un bel viaggio insieme a lei al posto del suo compagno. Il conduttore, come suo solito, si è anche spinto oltre il limite. Lei lo ha avvertito del fatto che è solita fare molta attività fisica e lui ha ribadito: “Ci sono anche altri modi per farla”.

Nessun commento sul nuovo compagno, però. Sappiamo di lui che è estraneo al mondo dello spettacolo. Si sono conosciuti in un circolo sportivo, dove lui lavora. Stando alle foto social, è facile intuire che sia padre di una bambina ma entrambi preferiscono tutelare questo amore appena sbocciato.

