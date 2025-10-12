Anticipazioni Domenica In del 12 ottobre, tra gli ospiti Rita Rusic ed Enrico Montesano

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Mara Venier

Il salotto più amato della tv è pronto a riaprire le porte domenica 12 ottobre, per un nuovo appuntamento imperdibile con Domenica In. A partire dalle 14.00, in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, la padrona di casa, Mara Venier accoglierà il pubblico di Rai1 con il consueto mix di attualità, interviste intime e momenti di intrattenimento. Una puntata ricca di sorprese e dibattiti accesi, con tanti ospiti.

Zia Mara avrà accanto i suoi compagni di viaggio: il direttore de Il Tempo Tommaso Cerno, il conduttore Teo Mammucari e il wedding planner Enzo Miccio, che la affiancheranno nelle diverse fasi della trasmissione della domenica pomeriggio.

Domenica In, le anticipazioni del 21 settembre: il “Caso Sgarbi”

La prima parte del programma sarà dedicata, come di consueto, all’approfondimento dei temi più caldi dell’attualità. Al centro della discussione ci sarà il cosiddetto “Caso Sgarbi” e l’aggiornamento sulle sue recenti condizioni di salute. Mara Venier e Tommaso Cerno guideranno un talk show con la testimonianza di Evelina Sgarbi, figlia del critico d’arte, che parlerà apertamente del delicato rapporto con il padre, offrendo uno sguardo personale su una vicenda che ha suscitato grande attenzione mediatica.

La giovane ha dichiarato più volte di essere molto preoccupata per il padre, presentando anche un’istanza affinché sia nominato un amministratore di sostegno per il padre. Sgarbi nel frattempo ha replicato sui giornali alla figlia e i rapporti sono sempre più tesi.

Per arricchire la discussione, saranno presenti in studio volti noti al pubblico come Vladimir Luxuria, l’attrice e opinionista Simona Izzo, e la scrittrice e critica Barbara Alberti. A completare il quadro informativo, ci sarà un collegamento diretto da Milano con il giornalista Vittorio Feltri.

Gli altri ospiti

Non mancheranno, ovviamente, le interviste esclusive che rappresentano il cuore pulsante del programma. Mara Venier si siederà di fronte a due grandi figure del mondo dello spettacolo italiano per un dialogo a tutto tondo: l’attrice e produttrice Rita Rusic, che ripercorrerà i momenti salienti della sua carriera cinematografica e della sua vita privata.

Un altro grande ospite d’onore sarà Enrico Montesano. Fresco dei suoi ottant’anni, il celebre attore ripercorrerà la sua eccezionale carriera tra cinema, teatro e televisione, offrendo aneddoti e riflessioni sulla comicità e sull’evoluzione del mondo dello spettacolo.

La trasmissione lascerà spazio anche a toccanti storie di vita, che da sempre commuovono il pubblico della domenica pomeriggio. Saranno ospiti Tiziana Torti e suo figlio Lorenzo Greco, che presenteranno al pubblico il loro romanzo scritto a quattro mani, La distanza che ci unisce. Il libro è un inno alla resilienza, raccontando una storia di rinascita dopo la violenza familiare e l’importanza del coraggio nel ricominciare.

Ma durante la puntata ci sarà spazio anche per il divertimento: Teo Mammucari si cimenterà in un numero di illusionismo, condividendo il palco con un maestro della magia italiana, l’iconico Mago Silvan. Infine, l’esperto di stile Enzo Miccio curerà un segmento dedicato al glamour. Il suo “angolo” si concentrerà sul mito intramontabile di Patty Pravo, celebrandola come una vera e propria icona di stile e un simbolo della rivoluzione culturale degli anni ’70.