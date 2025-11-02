Anticipazioni Domenica In del 2 novembre, tra gli ospiti Monica Guerritore e Arisa

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Mara Venier

Torna l’appuntamento con Domenica In, con una nuova puntata ricca di interviste emozionanti, momenti dedicati al grande cinema e spazi di attualità e leggerezza, in onda nel pomeriggio di domenica 2 novembre. A partire dalle 14.00, in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, la padrona di casa Mara Venier accoglierà il pubblico di Rai1, con il consueto mix di attualità e intrattenimento.

Accanto a lei, come sempre, i suoi compagni d’avventura: il direttore de Il Tempo Tommaso Cerno, il conduttore Teo Mammucari e il wedding planner Enzo Miccio.

Domenica In, le anticipazioni del 2 novembre

Come ogni domenica, Mara Venier è pronta ad accogliere un parterre di grandi ospiti del mondo dello spettacolo. Monica Guerritore sarà in studio per presentare il suo nuovo progetto cinematografico, Anna, film che ha scritto, diretto e interpretato come intenso omaggio all’indimenticabile icona del cinema italiano, Anna Magnani. Un momento dedicato a ripercorrere la carriera e l’eredità di una delle più grandi artiste di sempre.

Spazio al mondo del cinema con Claudia Gerini e Claudia Pandolfi, che faranno il loro ingresso nel salotto di “Zia Mara” per presentare la loro nuova commedia, Fuori la verità, per la regia di Davide Minnella. Sarà l’occasione per parlare dei loro ruoli e dei retroscena del film, e anche del loro lavoro in coppia sul set.

Per la musica la protagonista assoluta sarà Arisa. La cantante, molto amata dal pubblico per il suo percorso artistico e per le sue doti vocali, si racconterà in una lunga intervista che ripercorrerà i momenti salienti della sua carriera. Non mancherà, inoltre, l’attesissima esibizione dal vivo del suo nuovo singolo, Nuvole.

Gli altri ospiti

La puntata di oggi riserverà anche momenti dedicati al fascino intramontabile di una delle attrici più famose del panorama italiano (e non solo). Il noto wedding designer Enzo Miccio tornerà per un suo spazio dedicato, in cui renderà omaggio all’eleganza senza tempo e alla bellezza di Sophia Loren, ripercorrendo la carriera e l’iconografia di una delle dive italiane più celebri nel mondo.

Come di consueto, ci sarà ampio spazio per commentare la puntata di Ballando con le Stelle andata in onda il sabato sera. Attesi in studio alcuni dei protagonisti del talent show, con i protagonisti Beppe Convertini e Pasquale La Rocca e gli opinionisti fissi Vladimir Luxuria, Carolyn Smith, Massimiliano Rosolino e Rossella Erra, per analizzare le esibizioni più discusse e le votazioni della giuria.

Non mancheranno, come sempre, momenti di riflessione sull’attualità. La conduttrice, affiancata dagli ospiti fissi tra cui Tommaso Cerno e Vladimir Luxuria e con la partecipazione di Salvo Sottile, commenterà i principali fatti della settimana. Inoltre, in occasione della maratona “I giorni della Ricerca” dedicata alla lotta contro il cancro e sostenuta dalla Rai, interverrà il celebre regista Ferzan Ozpetek in qualità di testimonial dell’A.I.R.C., per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della ricerca scientifica.

A chiudere la puntata, ci sarà anche un momento di magia con Teo Mammucari, che condurrà il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In” in compagnia di Mara Venier.