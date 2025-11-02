Sesta puntata di Ballando con le Stelle. Il programma entra “nel vivo”, cioè diventa ufficialmente ingestibile: infortuni, polemiche, lacrime, e una Milly Carlucci che ormai potrebbe gestire anche una riunione Onu.
C’è stata un’apertura drammatica, ma non nel senso scenico: spareggio sospeso tra la Signora Coriandoli e Beppe Convertini. Sara Di Vaira lancia una wild card a sorpresa salvando la signora Coriandoli, e il risultato finale arriva poco prima del tg del giorno dopo: Convertini fuori.
Fabio Fognini e Giada Lini sono primi, 74 punti e un tesoretto a metà. A quanto pare, ballare bene non è incompatibile con l’essere Fabio Fognini. Condivide la vetta un’insospettabile Marcella Bella, che abbina un samba tonico a una nuova crociata dialettica contro il mondo, perché il ballo sarà anche ritmo, ma è la polemica a dare la vera spinta.
La puntata continua con un momento toccante: Milly Carlucci ferma tutto, e commossa, si rivolge ad Andrea Delogu, assente e in lutto dopo la morte del fratello Evan. Interviene anche Nikita, in un momento di rispetto per una situazione così delicata.
Tutto sommato, la serata, purtroppo o per fortuna, non ha avuto molte svolte narrative. Menzione speciale alla tenuta nervosa del pubblico: sei ore di show e ancora capaci di applaudire a comando. Andiamo ora con le pagelle. La strada è ancora lunga.
Fabio Fognini, competitivo, sciolto, e pure bravo. Voto: 10
Quest’anno gli atleti sono due, Fognini e Magnini, è difficilissimo e faticoso non confoderli per l’assonanza col cognome, ha ragione Barbara D’Urso che si sbaglia, è una cattiveria degli autori. Ora siamo a Fabio Fognini. Atleta vero (non che Magnini sia da meno, ovviamente), con quella fame da gara che non si spegne nemmeno sotto i riflettori e tra le paillettes. Fognini scende in pista con l’approccio da professionista: non perché finga di essere a Wimbledon, ma perché sa benissimo cosa serve per arrivare in alto.
La samba funziona. Ritmo, controllo, presenza: c’è tutto. Ma la sorpresa è che oltre alla tecnica, tira fuori un lato leggero, autoironico, persino divertito. Canino lo vede come un testimonial del ballo libero e felice, Selvaggia Lucarelli, che notoriamente applaude solo sotto minaccia, si dice spiazzata, e stavolta non in senso difensivo.
Fognini dimostra che si può essere competitivi senza sembrare in guerra. O in gara. Che si può puntare alla vittoria senza perdere il sorriso. E che sì, un tennista può essere più sciolto di tanti improvvisati uomini di spettacolo.
Martina Colombari, troppo bello tutto. Voto: 8
Tutto al posto giusto, come sempre. La salsa fila liscia, l’intesa con Favilla è collaudata, e ogni movimento è da manuale. Lei è bellissima. C’è un errore minuscolo, ma Martina Colombari lo ingloba nel resto della performance. Quindi non ce ne accorgiamo.
Applausi a scena aperta, pubblico in piedi, giuria in brodo di giuggiole. Merito dell’allenamento, certo, ma anche di quella compostezza impeccabile che a un certo punto sfiora il teleguidato. Non c’è una sbavatura, forse manca il gusto del rischio. Martina Colombari è come vedere la Formula1 con Schumacher e Barrichello, senza sapere già dal via che andrà tutto bene. Ma tutto funziona e sarebbe difficile, se non proprio disonesto, lamentarsi. Sì, la performance è potente, elegante, lucidissima. E forse anche per questo meno coinvolgente di quanto potrebbe essere.
Barbara D’Urso, un valzer blessato dal gossip. Voto: 9
Il valzer fila liscio, elegante e sobrio. Barbara D’Urso questa settimana non cede al melodramma, non apre parentesi autobiografiche, non litiga con la Lucarelli. Si concentra sul ballo punto e basta. Lei e Pasquale La Rocca girano come se fossero in una sfera di vetro, soli. Molto romantico.
Il pubblico applaude, la giuria si alza, e mentre tutti si interrogano su quanto sia vera l’intesa con il partner, Rossella Erra, amante delle love stories, prende il gossip per mano e lo porta a fare un giro di pista. Si parla di sguardi, mani intrecciate e un’armonia che, spiace, si nota anche da casa. E c’è poco da aggiungere.
Marcella Bella, samba e tattica. Voto: 8,5
In pista fa il suo, e lo al meglio che può. Chiquito accompagna, Marcella Bella si diverte, e per qualche minuto sembra che il programma si stia occupando solo di danza.
Poi parla. E lì si accende davvero lo spettacolo. Prima punzecchia Carolyn Smith, poi parte l’ormai consueto botta e risposta con Selvaggia Lucarelli. Frase simbolo: “Quando faccio le figure, vi girate dall’altra parte”, detta con un tono che sta tra lo scherzo e l’inizio di una guerra termonucleare a scopo pedagogico.
Nel frattempo, Canino e Rossella Erra litigano sul valore del televoto, ma Marcella è già avanti: incassa il tesoretto e sorpassa gente che aveva ballato meglio e litigato meno.
Forse una delle migliori esibizioni, certo. Ma senza l’intervento a gamba tesa, la classifica sarebbe stata un po’ più bassa. Marcella Bella sale con un samba e mezzo comizio. Doppia performance, doppio effetto.
Paolo Belli, tacchi bianchi, ritmo giusto. Voto: 8
Dopo qualche puntata in cui sembrava più impegnato a fare colore che passi, Paolo Belli si presenta con un charleston pieno di energia e finalmente senza troppe sbavature. A metà esibizione si cambia le scarpe in diretta, infila un paio di tacchi bianchi e, senza pietà, ruba l’attenzione a tutti per i successivi 40 secondi.
Canino si diverte, Mariotto si commuove (forse per lo sforzo empatico) e tira fuori un 10 come se non fosse lo stesso giudice che, tre minuti prima, aveva dato un 4 a caso. Il momento è comico, sì, ma sotto c’è anche una buona tenuta tecnica, che detto di uno con le scarpe dei Cugini di Campagna è già un traguardo. Belli ritrova il suo posto, quello tra l’intrattenimento e il ballo vero. Non rivoluziona la pista, ma stavolta non serve.
Filippo Magnini, Elvis, jive e motore a scoppio ritardato. Voto: 8,5
Siamo ora a Filippo Magnini, il nuotatore. All’inizio della stagione sembrava uno di quelli messi lì per fare presenza. Adesso no. Adesso corre. E con Alessandra Tripoli ci arriva davvero, al punto in cui il ballo non è più solo coreografia, ma roba che si sente nelle gambe (sue) e nella reazione del pubblico. Speriamo che Giorgia Palmas non sia gelosa, non ne avrebbe motivo.
Il jive è carico, preciso e sincronizzato. Il salto di qualità è evidente, tanto che la standing ovation sembra quasi automatica. Magnini continua a crescere. E vediamo come andrà.
Rosa Chemical, togliere tutto per dire qualcosa. Voto: 7,5
Inaspettatamente, Rosa Chemical ci propone solo una rumba lenta, scritta sopra una lettera al se stesso bambino. Per una sera, Rosa lascia il Chemical nel camerino e prova a farsi ascoltare, non guardare.
Il risultato è spiazzante: non perfetto, non brillante dal punto di vista tecnico, ma carico di una sincerità che è ormai diventata un gesto di rottura. Milly Carlucci blocca Rosolino un attimo prima del disastro spoiler, e l’effetto-sorpresa rimane intatto fino all’ultimo passo.
Manuel si mostra fragile, forse anche un po’ impacciato, ma nel modo giusto. Non è il numero che colpisce, è il silenzio intorno. Un momento personale infilato dentro un programma che solitamente brilla per volume e lustrini. E proprio per questo, si fa ricordare.