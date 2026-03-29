Domenica In, anticipazioni del 29 marzo: Mara Venier ricorda Gino Paoli

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Mara Venier

La domenica pomeriggio come sempre l’appuntamento è con Domenica In: Mara Venier è pronta ad accogliere nel suo salotto grandi ospiti, tra momenti di intrattenimento puro e alcuni dedicati all’approfondimento, senza dimenticare le parentesi di leggerezza e di divertimento tanto apprezzate dal pubblico della rete ammiraglia.

La puntata, come di consueto in onda su Rai1 e su Raiplay, prenderà il via alle 14.00: al fianco della regina della domenica ritroviamo Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Domenica In, le anticipazioni del 29 marzo

La puntata di Domenica In del 29 marzo inizierà all’insegna del ricordo di uno dei cantautori più importanti della musica italiana. Il pomeriggio di Rai1 sarà infatti dedicato a Gino Paoli, scomparso lo scorso 24 marzo all’età di 91 anni. Dopo il delicato omaggio durante la puntata di Canzonissima con Milly Carlucci, anche Mara Venier e Tommaso Cerno ripercorreranno la carriera e l’eredità artistica del cantautore insieme ad Adriano Aragozzini, Mario Lavezzi, Ricky Gianco, testimoni diretti di un’epoca irripetibile della canzone d’autore. A dare voce al tributo a Gino Paoli ci sarà Malika Ayane – tra i protagonisti della nuova edizione di Canzonissima – che interpreterà uno dei suoi brani più iconici, Il cielo in una stanza.

Il salotto di Rai1 ospiterà poi Rupert Everett. L’attore britannico ripercorrerà le tappe di una carriera sfolgorante, passando dagli aneddoti privati ai nuovi progetti, come Il Vangelo di Giuda, la pellicola diretta da Giulio Base in arrivo nelle sale il prossimo 2 aprile. Si tratta di un progetto particolare, che rilegge la figura di Giuda attraverso una narrazione alternativa e suggestiva.

Gli altri ospiti di Mara Venier

La musica tornerà protagonista del pomeriggio di Rai1 con Ivana Spagna, che ripercorrerà la sua carriera dagli anni Ottanta a oggi. La cantante è pronta a far ballare il pubblico con i suoi cavalli di battaglia e a lanciare una moderna versione remix di Mamy Blue, il brano che segnò il suo esordio nel 1971, oggi rivisitato insieme a DJ Nuzzle.

E non è finita qui: Mara Venier accoglierà nel suo salotto domenicale anche Serena Grandi insieme al figlio Edoardo. Icona del nostro cinema popolare (dalla commedia spensierata al cinema erotico), ripercorrerà la sua vita densissima, tra successi cinematografici e vicende personali, con un racconto intenso e pieno di aneddoti.

A chiudere il pomeriggio non mancheranno le consuete rubriche ormai capisaldi del programma della domenica pomeriggio della tv di Stato: ritroveremo Enzo Miccio, che curerà una parentesi dedicata allo stile e alla storia, tratteggiando il profilo di Jacqueline Kennedy attraverso i suoi legami con John Fitzgerald Kennedy e Aristotele Onassis.

Non mancherà, infine, l’intrattenimento più leggero con Teo Mammucari. Dopo le polemiche il conduttore tornerà a intrattenere i telespettatori con la sua verve comica e a coinvolgere il pubblico da casa con l’immancabile gioco telefonico La cassaforte di Domenica In.