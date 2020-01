GF Vip, Valeria Marini entra nella casa e affronta Rita Rusic

editato in: da

Valeria Marini entra nella casa del Grande Fratello Vip per affrontare Rita Rusic. La showgirl sarda, che è stata fra i protagonisti più amati della prima edizione del reality in versione “vip”, varcherà ancora una volta la porta rossa per regolare i conti con l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori.

Fra le due i rapporti sono sempre stati molto tesi e proprio poco prima dell’ingresso della Rusic al GF Vip, la Marini aveva commentato la scelta dell’ex modella in una puntata di Cr4 – La repubblica delle donne. “Io con lei sono sempre stata gentile, questo nonostante ci sono stati dei giudizi – aveva detto parlando di Rita -. Ma il fatto è che spesso le persone parlano per farsi vedere o per pubblicità. Lei usa il mio nome per farsi pubblicità. Io però penso che essere donna di spettacolo è un’altra cosa”.

“Ma poi in un reality devi essere te stessa – aveva aggiunto -, io ad esempio ho fatto il Grande Fratello VIP con grande successo. Il GF era in discesa e il GF VIP con la conduzione di Alfonso e Ilary Blasi l’ha rilanciato. Secondo me il reality è qualcosa a parte. Poi bisogna vedere se risulti simpatica al pubblico”.

Un amore, quello fra Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic, durato dal 1983 al 2000, poi l’entrata in scena di Valeria Marini, che ha vissuto una passione travolgente con il produttore. Le due donne non si sono mai risparmiate accuse e frecciatine reciproche. Qualche tempo fa, dopo il ritorno in tv di Cecchi Gori, in seguito a un malore, la Rusic aveva accusato la rivale di aver organizzato una festa di compleanno per lui, invitando anche i fotografi, poco graditi dai figli.

Nella quarta puntata del GF Vip, Vittorio è entrato nella casa di Cinecittà per incontrare l’ex moglie. “Quando sono stato male lei è corsa con Mario – ha raccontato lui ad Alfonso Signorini -. Forse quella malattia è servita per rimetterci un po’ insieme. Lei è stata la donna più importante della mia vita”.