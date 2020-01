GF Vip, Signorini fa piangere Pago, la Elia si infuria: le pagelle della quarta puntata

editato in: da

GF Vip, chi entra nella casa: i nomi dei concorrenti ufficiali

Dopo una terza puntata emozionante, anche il quarto appuntamento con il Grande Fratello Vip è stato ricco di colpi di scena. Fra le lacrime di Pago, lo scontro fra Antonella Elia e Fernanda Lessa, e le rivelazioni di Adriana Volpe su Magalli, il reality è ormai entrato nel vivo.

Alfonso Signorini è padrone del palco, mentre Pupo e Wanda Nara si sentono sempre più a loro agio nel ruolo di opinionisti. Sostituire Ilary Blasi alla conduzione di un reality costruito su di lei non era semplice, ma il giornalista sembra esserci riuscito, forte di un cast ben costruito e di storie che, una puntata dopo l’altra, stanno appassionando il pubblico. Ecco dunque i nostri voti ai protagonisti della quarta puntata del GF Vip e ai momenti più importanti.

PAGO: 9. La nostra opinione sul cantante sardo non cambia. In un mondo come quello dello spettacolo dove è difficile distinguere i lustrini dalla realtà, Pago è autentico e sincero. Quando l’ex moglie Miriana Trevisan entra nella casa del Grande Fratello Vip si emoziona e si lascia andare alle lacrime di fronte al ricordo della perdita del padre. Poi la abbraccia e tutta la dolcezza dell’artista, ancora una volta, emerge.

MIRIANA TREVISAN: 9. Anche se non è una concorrente del Grande Fratello Vip è stata fra i protagonisti più apprezzati della quarta puntata. Lontana dallo stereotipo della ex rancorosa, è entrata nella casa di Cinecittà per fare coraggio a Pago. Oltre che stupenda, l’ex star di Non è la Rai ha dimostrato di essere una donna dolce ed elegante. E su Serena Enardu ha sorpreso tutti: “Se la ami – ha consigliato all’ex -, torna da lei”.

ANDREA MONTOVOLI: 5.5. Servivano le nomination per tirare fuori un po’ del carattere dell’attore. Dopo la terza puntata, Montovoli ha affrontato Andrea Denver e Ivan Gonzalez che lo avevano nominato, dimostrando di non volersi nascondere e cercando un confronto. Forse però il suo modo di porsi è stato un po’ troppo aggressivo, ma con il gesto dolce nei confronti di Barbara Alberti ha mostrato anche un altro lato di sè che il pubblico non conosceva.

LICIA NUNEZ: 7. Anche in questa quarta puntata del GF Vip, Licia ha svelato di essere una donna elegante e autentica. Di fronte alle accuse dell’ex Imma Battaglia non rimane in silenzio e risponde punto su punto. Poi la frecciatina a Eva Grimaldi. “Cosa ha lei in più di te?”, chiede Signorini. “Gli anni”, la sua risposta lapidaria.

ADRIANA VOLPE: 8. Ha atteso diversi giorni, ma alla fine Adriana Volpe ha deciso di svelare la sua lite con Giancarlo Magalli. La conduttrice non perde mai il sorriso, ma non fa sconti quando parla del collega e del loro rapporto. Un racconto sincero che emoziona gli altri gieffini e che sorprende. La Volpe infatti non si tira indietro all’idea di un confronto con Magalli e, al contrario, afferma che potrebbe farci pace.

RITA RUSIC: 6. Abbiamo come l’impressione che ci sia ancora molto da scoprire su questa donna così enigmatica. Lo dimostra l’incontro con Vittorio Cecchi Gori, ex marito della modella, fatto di sguardi, chiacchiere, ma anche tanta ironia. Rita, come ha sottolineato Signorini, nasconde un passato difficile, ma è l’esempio di una donna forte e combattiva che non ha mai mollato. L’augurio è che nel corso delle puntate possa mostrare un po’ più di sè.

ANTONELLA ELIA e FERNANDA LESSA: 6. Lo scontro fra le due donne ha tenuto banco per buona parte del reality. Al contrario di altre concorrenti, la modella e l’ex showgirl non si nascondo dietro un dito e sono disposte a tutto per dire ciò che pensano. La lite era inevitabile e la discussione si accende subito, forse un po’ troppo. Apprezziamo la sincerità di entrambe, soprattutto per il contesto televisivo, ma un confronto può avvenire anche con toni più pacati.