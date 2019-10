Adriana Volpe furiosa dopo le parole di Giancarlo Magalli: la replica su Instagram

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Adriana Volpe non ci sta a subire in silenzio le frecciatine che Giancarlo Magalli le ha tirato, ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me.

La presentatrice ha replicato a colui che per 8 anni è stato il suo partner professionale con un post su Instagram dai toni accesi. La Volpe, riprendendo alcuni articoli che riportano le dichiarazioni di Magalli dalla Balivo e una precedente intervista del conduttore, così commenta:

È venerdì e si avvicina il weekend. Non lavorando più, ho tempo anch’io per fare serenamente un ripasso.

Un mio ex compagno di lavoro, ospite ieri in un programma dell’ammiraglia Rai, non ha perso occasione per continuare a screditarmi, ha sostenuto per l’ennesima volta di avermi dovuto sopportare per otto anni.

Dopo aver sottolineato che non sta lavorando più in televisione, la Volpe riprende puntualmente quanto detto da Magalli senza mai nominarlo, sottolineando di sentirsi “screditata” ancora una volta dalle sue parole. Soprattutto quando il presentatore afferma di “aver sopportato per 8 anni” la presenza della Volpe. La conduttrice non vuole subire l’ennesima critica e suggerisce a Magalli una sorta di esame di coscienza, visto che nella sua carriera ha cambiato molte partner:

A tutti, ci piaccia o no, può capitare di lavorare con qualcuno che magari non ci entusiasma; lui stesso, se si fosse trovato così bene con la stessa persona, non avrebbe forse cambiato così spesso compagne di lavoro: la sua lista, infatti, per quanto lunga non è esaustiva (chissà cosa pensa ad esempio di Anna Falchi e Mara Carfagna, e chissà in generale cosa pensano tutte di lui. “Ah, saperlo” direbbe Dandolo).

Poi ricorda la confessione di Magalli a Diva e Donna. In quell’occasione dichiarò che pur di liberarsi della Volpe creò un incidente in diretta. Così commenta la Volpe:

Ma, ora, io vi chiedo: QUANTI, SUL LAVORO, PER LIBERARSI DI CHI NON GRADISCONO, ARRIVANO A CREARE APPOSTA UN INCIDENTE? Perché questo, secondo quanto da lui dichiarato tempo fa al settimanale DIVA E DONNA, avrebbe fatto un mio ex compagno di lavoro visto che, sempre a suo dire, non sarebbe stato accontentato nella sua richiesta di non lavorare più con me. Io sono sempre andata d’amore e d’accordo con i miei compagni di lavoro TRANNE UNO, e nessuno ha mai creato incidenti. Cosa vi viene da pensare? Qual è la persona da esecrare? Io o quell’unica?

La conduttrice conclude il suo ampio sfogo con un appello alla Rai e alla commissione per le pari opportunità:

A questo punto vorrei sapere però cosa pensa di tutta questa vicenda la Commissione per le Pari Opportunità Rai.

I follower di Adriana si stringono intorno a lei e criticano Magalli per le sue parole al veleno. Perfino la Balivo in studio aveva cercato di stemperare la tensione.