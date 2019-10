Caterina Balivo, Giancarlo Magalli si sfoga a Vieni da Me

Caterina Balivo invita Giancarlo Magalli che lava i panni sporchi nella lavatrice di Vieni da Me.

Il presentatore de I Fatti Vostri si racconta con la solita spontaneità, senza remore e non sono mancati momenti di imbarazzo con battute a doppio senso. Magalli non ha perso occasione di sfogarsi e di togliersi l’ennesimo sassolino dalla scarpa contro Adriana Volpe.

Ma procediamo con ordine. La Balivo dirige la conversazione sugli esordi del presentatore quando alla fine degli anni ’60 faceva l’animatore e aveva un grande successo con le donne: “All’epoca pesavo 30 kg in meno, mi fidanzavo ogni giorno”. La bella Caterina gli mostra quindi una foglia di fico e il presentatore si lascia andare a una battutina equivoca. Superato il divertente imbarazzo, Magalli precisa che ora è uno “zitellone“.

Poi si passa a parlare della carriera di lunga data del conduttore e qui arrivano i nodi al pettine, perché il discorso inevitabilmente cade su Adriana Volpe con la quale i rapporti sono sempre stati tesi. Magalli, a dir la verità non la nomina mai, ma è evidente che si stia riferendo a lei, quando confessa di aver lavorato con molte donne ma di aver avuto problemi solo con una:

Ho avuto dei disaccordi solo con Heather Parisi, ma sono durati poco. Con Heather siamo ancora amici. Il discorso era: se con tante donne sono andato d’accordo e con una no, forse non è solo colpa mia.

Poi prosegue:

Una volta è successo professionalmente di non trovarsi d’accordo con una collega. Io l’ho capito subito che non saremmo stati in sintonia, ma ho resistito per otto anni.