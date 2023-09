Fonte: IPA Cristiano Malgioglio e Pamela Prati a Tale e Quale Show

Non c’è programma cui partecipi Cristiano Malgioglio che non porti con sé uno strascico di polemica, anche solo leggero e divertente come nel caso di Tale e quale show. Il celebre cantautore è stato riconfermato come giudice nel programma Rai condotto da Carlo Conti e il pubblico non potrebbe che esserne entusiasta.

In ogni puntata si attendono con ansia i suoi giudizi crudeli e sferzanti, prontamente riproposti sui social, con tanto di screenshot, GIF e meme vari. Prima ancora dell’inizio della gara per la puntata di venerdì 29 settembre, su Twitter, o per meglio dire X, già si parla soltanto di lui. Il motivo è presto detto.

I quadretti di Malgioglio

Dopo aver offerto un mazzo di fiori a Loretta Goggi, che ha compiuto 73 anni proprio quest’oggi, Carlo Conti si è apprestato a presentare i giudici, come di consueto. La telecamera va così su Cristiano Malgioglio, primo a essere annunciato e subito si nota come la sua parte di scrivania sia occupata da una struttura.

Si tratta di un portafoto, che vanta tre cornici. Al loro interno trovano spazio tre volti molto noti della televisione italiana. Parliamo di Valeria Marini, Alba Parietti e Pamela Prati. Cos’hanno in comune queste tre donne? Al di là di anni di carriera televisiva, hanno tutte preso parte a Tale e Quale Show. Tre edizioni differenti per loro, con la Prati che è una delle concorrenti di quest’anno.

Parietti e Marini si sono già ritrovate ad avere a che fare con i giudizi durissimi di Malgioglio che, fiero della propria schiettezza, le ha presentate con delle croci a sbarrare loro il volto. Quasi a voler indicare chi ha già eliminato dal gioco.

Faccia a faccia Malgioglio-Prati

Volto libero da segni invece per Pamela Prati, che deve ancora dimostrare di meritare o meno un giudizio piccato. Nel corso della prima puntata si è cimentata nei panni di Claudia Mori, cantando Non succederà più.

Ricordiamo tutti la durezza con la quale Malgioglio si era accanito contro Valeria Marini, al punto da generare una grande polemica. Le loro dichiarazioni a distanza avevano trovato spazio in altri programmi, con l’attrice e showgirl pronta a tuonare: “Deve smetterla di dire che non so fare niente”.

Differente l’atteggiamento nei confronti di Pamela Prati, giudicata in veste cowboy Barbie. A suo dire, pur avendo ben interpretato il brano, sembrava a volte le avessero tolto il dente del giudizio. Ovvero ci fosse un bel po’ di sofferenza nel cantato. Il tutto però con il sorriso sulle labbra. Nulla a che vedere con le bordate riservate alla Marini, per poi concludere con un ironico: “Spero che non succederà più settimana prossima”.

Alla fine ha portato a casa un nono posto, ma soprattutto ha saputo affrontare il giudice più spietato con il sorriso sulle labbra. Si è trattato però soltanto della prima sfida. Quelle foto segnaletiche lasciano ben poco sperare. La Prati era però ben preparata a tutto ciò. A Tv Sorrisi e Canzoni aveva infatti spiegato: “Già me lo immagino con la sua pungente e sottile ironia. Spero di non essere un bersaglio facile”.