“Tale e Quale Show”, Malgioglio sbaglia Lamborghini. Ed è subito gaffe

Fonte: IPA Cristiano Malgioglio

Se c’è una certezza a Tale e Quale Show è che Cristiano Malgioglio non delude mai le aspettative. Un naturale dispenser di gaffe e battutine, oltre che di aneddoti che lo legano in modi talvolta improbabili a qualsivoglia star internazionale venga menzionata (o imitata) sul palco del programma di Carlo Conti. Del resto la sua vita è come un film e portare la sua esperienza in tv, seppur in modo così ironico, è pur sempre un valore aggiunto. Incorreggibile la Malgy, come adorano chiamarlo amorevolmente i suoi fan, a neanche metà puntata si è lasciato andare al primo scivolone con Ginevra Lamborghini. E l’imbarazzo è servito.

“Tale e Quale Show”, l’imbarazzo della Lamborghini per la gaffe di Malgioglio

Per un attimo è sembrato di tornare alla scorsa edizione del GF Vip, quando Ginevra Lamborghini flirtava con Antonino Spinalbese ex di Belen, salvo poi essere squalificata dal gioco per la questione bullismo con Marco Bellavia e, ancora, tornare in studio per presentare il suo singolo, grande hit dell’estate (più o meno). Ma, dopo questo flashback che i tv addicted inevitabilmente hanno vissuto, ecco che siamo tornati alla realtà: la dolce Ginevra si è lasciata andare all’imitazione di Annalisa nella sua (vera) hit Mon Amour che ci risuona ancora in testa da parecchi mesi a questa parte.

L’esibizione non è stata delle migliori, vuoi per la difficoltà del brano come per l’emozione palpabile della ex gieffina, e non ha tardato ad arrivare tagliente, come sempre, il commento del giudice Cristiano Malgioglio. Commento che sarebbe stato come ogni altro, se non fosse per una gaffe che ha lasciato la Lamborghini in uno stridente imbarazzo: “Devo dire che Elettra più che una Lamborghini era una 500”, ha ammesso con tono ironico, senza rendersi conto di aver commesso un piccolo (si fa per dire) scambio di persona.

L’amatissima Malgy combinaguai vestito in uno sgargiante rosa Barbie ha confuso la sorellina Ginevra con la maggior Elettra, cosa che – a dirla tutta – sembra alquanto surreale visto che proprio con la cantante di Caramello ha avuto un piccolo qui pro quo al Pride di Padova, questa estate. A pensar male si fa peccato…

“Tale e Quale Show” o succursale del “GF Vip”?

Inutile girarci attorno, questa prima puntata di Tale e Quale Show è stata l’attesissima occasione per tornare ad ammirare le imitazioni più o meno probabili dei protagonisti, ma ha avuto un impatto non indifferente per chi ha seguito un altro programma della concorrenza. Tra una Ginevra Lamborghini e una Pamela Prati passando per un Alex Belli, in un paio d’ore sono riaffiorati momenti iconici (e da dimenticare) delle precedenti edizioni del GF Vip, quest’anno “declassato” (o promosso?) a Grande Fratello con Vip e Nip tutti insieme appassionatamente.

Lasciando da parte i fantasmi del reality di Alfonso Signorini, questa prima puntata condotta da Carlo Conti è scivolata via in modo gioioso e leggero, com’è nello spirito del programma. Menzione speciale per due concorrenti, Lorenzo Licitra nei panni di Marco Mengoni e Jasmine Rotolo nelle scintillanti vesti di Gloria Gaynor, che hanno allietato il pubblico con due performance che per una volta hanno accontentato persino l’incontentabile e incontenibile Malgioglio. E anche noi. Chapeau!