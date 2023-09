Francesca Fialdini come una Barbie Rock: l’esordio “Da noi… a ruota libera”

Fonte: Ansa/IPA Francesca Fialdini, 10 look che hanno fatto la storia (e che puntano alla semplicità)

È tornata più carica che mai Francesca Fialdini, con la quinta edizione di Da noi… a ruota libera: una nuova stagione tutta da riscoprire, dove la conduttrice è pronta a dare il meglio di sé. E lo ha fatto esordendo con un monologo femminista e potente, che abbiamo avuto modo di ascoltare nel film Barbie di Greta Gerwig, diventato virale sui social in tutto il mondo.

Francesca Fialdini, il concetto di bellezza e le parole di Barbie

“Vorrei che in questa quinta stagione di Da noi… a ruota libera imparassimo a riflettere sul concetto di bellezza“: ha esordito con queste parole Francesca Fialdini nella prima puntata del suo show domenicale, pronta ad accogliere i suoi ospiti.

Una sfida con sé stessa e con il pubblico, forte di una consapevolezza, che quello che accade attorno a noi non può essere ignorato. Lo aveva spiegato a TvBlog di recente, confessando: “L’urgenza quest’anno con i personaggi famosi è capire quanto sono condizionati dal concetto di bellezza e di canoni estetici del momento, tema che di fatto propongo anche in Fame d’amore, ma in un modo diverso”.

Ed è per questo che la conduttrice ha scelto di pronunciare le parole di un monologo femminista, quello recitato da America Ferrera nel film Barbie di Greta Gerwig, diventato celebre sui social:

“È letteralmente impossibile essere una donna. Sei così bella e così intelligente e mi uccide il fatto che non pensi di essere abbastanza brava. Dobbiamo essere sempre straordinarie, ma in qualche modo, lo facciamo sempre in modo sbagliato.

Devi essere magra, ma non troppo. E non si può mai dire di voler essere magri. Devi dire che vuoi essere sana, ma allo stesso tempo devi essere magra. Devi avere soldi, ma non puoi chiedere soldi perché è volgare. Devi essere un capo, ma non puoi essere cattiva. Devi comandare, ma non puoi schiacciare le idee degli altri. Devi amare l’essere madre, ma non parlare dei tuoi figli per tutto il dannatissimo tempo.

Devi essere una donna in carriera, ma anche preoccuparti sempre degli altri. Devi rispondere del cattivo comportamento degli uomini, il che è assurdo, ma se lo fai notare, vieni accusata di essere una che si lamenta. Dovresti rimanere bella per gli uomini, ma non così bella da tentarli troppo o da minacciare le altre donne, perché dovresti far parte della sorellanza.

Ma devi sempre distinguerti dagli altri ed essere sempre grata. Senza dimenticare che il sistema è truccato. Quindi, trova un modo per farlo notare, ma essendone sempre grata. Non devi mai invecchiare, mai essere maleducata, mai metterti in mostra, mai essere egoista, mai cadere, mai fallire, mai mostrare paura, mai uscire dalle righe”.

“E invece noi lo vogliamo fare, noi vogliamo uscire dalle righe“, ha dichiarato Francesca Fialdini, pronta a cominciare la sua nuova avventura.

Il look da Barbie glam rock di Francesca Fialdini

Per questa prima puntata della stagione la conduttrice ha scelto un look che sembra perfettamente in linea con il messaggio che ha intenzione di portare nelle case degli italiani. Francesca ha infatti scelto un completo rosa antico, con un bustier con grandi bottoni senza spalline e un pantalone ampio di tendenza.

A dare un tocco in più al suo outfit una fascia in pelle nera intrecciata, che regala al suo look un sapore glam rock. A completare il tutto delle décolleté in vernice nera con tacco alto. Anche per questa edizione Fialdini ha mantenuto il suo taglio corto.

Un’acconciatura che ha scatenato un certo polverone sui social, e che sulle pagine di Repubblica ha commentato così: “Il mio taglio di capelli piace a me, sento che mi rappresenta, dunque va benissimo. Quella è una forma di bellezza perché comunica un’interiorità più che un’esteriorità, un carattere, un’identità e una riflessione”.