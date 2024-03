Francesca Chillemi, il racconto difficile dalla Fialdini e l’anticipazione su Che Dio ci aiuti

Fonte: Ufficio stampa - Francesca Fialdini Francesca Fialdini ospita Francesca Chillemi a "Da noi... a ruota libera", il 10 marzo

Francesca Chillemi è stata la grande protagonista di Da noi… a ruota libera, nella puntata del 10 marzo. Attrice, conduttrice, personaggio televisivo e da pochissimo anche a teatro: si racconta senza filtri a Francesca Fialdini, svelando una storia difficile avuta da giovane ma anche una piccola anticipazione sulla nuova stagione di Che Dio ci aiuti.

Francesca Chillemi parla con la Fialdini di relazioni tossiche

Dopo Cristiana Capotondi, dunque, un’altra attrice è la super ospite dello show domenicale Da noi… a ruota libera. Nella vita è legata a Stefano Rosso ed madre di una bimba, ma Francesca Chillemi ha purtroppo avuto esperienza di relazioni sbagliate. L’attrice da Francesca Fialdini parla così di relazioni tossiche e di ‘manipolatori’, temi trattati nel suo ultimo spettacolo a teatro: “Ho imparato che i campanelli d’allarme esistono, possono arrivare da come ci si sente all’interno di una relazione. Capita di non avere la stessa importanza dall’altro, perché il manipolatore vede solo se stesso e non riconosce i tuoi spazi. È lì che bisogna iniziare a farsi delle domande”.

L’attrice parla anche per esperienze personali: “Ho vissuto delle situazioni spiacevoli da ragazza, quando non avevo ancora coscienza o strumenti per affrontarle – il suo racconto -. Ma non chiesi aiuto, perché avevo paura di portare queste difficoltà anche in altre vite. Oggi invece penso che ci siano cose che non devono essere affrontare da sole. Tornassi indietro, direi alla vecchia Francesca di parlarne, di non tenersi niente dentro, perché lei non ha fatto niente di male”.

Francesca Chillemi, la paura per la figlia

La Chillemi parla anche delle sue paure, su tutte legate a sua figlia: “A lei dico di cercare di essere se stessa al 100%. Credo che il mio lavoro sia nell’insegnarle tante cose, anche se a volte mi trovo davanti a domande più grandi di me, che mi portano a pensare, a trovare le risposte giuste. L’unica cosa che le dico a quel punto è che io ci sono, per qualsiasi cosa”.

Francesca Chillemi, spoiler su Che Dio ci aiuti

In chiusura, una rivelazione su Azzurra, personaggio da lei interpretato in Che Dio ci aiuti: “Azzurra sta tornando, è nel mio cuore. Non l’ho dimenticata. Non si sanno ancora i tempi, ma torna e torna alla grande quest’anno”.

Infine, una nota glamour: non si può non notare la bellezza elegante di Francesca Chillemi che a Da noi… a ruota libera indossa un completo pantaloni nero con giacca-gilet sbracciata e dei sandali-gioiello con stringhe sottili d’oro. Semplicemente perfetta, anche grazie alla sua lunga e folta chioma corvino.