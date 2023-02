Gegia radiata dopo il caso Bellavia al “GF Vip”: la risposta piccata dell’attrice

Gegia è stata radiata dall’albo degli psicologi del Lazio: l’attrice comica è stata segnalata all’Ordine dopo i suoi atteggiamenti discriminatori e le sue esternazioni su Marco Bellavia, che nella Casa del GF Vip, in seguito a un acuirsi dei sintomi della sua depressione non ha trovato nei coinquilini appoggio e sostegno, ma solo pregiudizi e cattiveria gratuita.

Dopo la diffusione della notizia, Gegia ha commentato l’annuncio della sua radiazione dall’Albo degli psicologi, con una risposta piccata (e che lascia un velo di amarezza).

Gegia radiata dall’Ordine degli psicologi: le conseguenze del caso Bellavia

Dopo il caso Marco Bellavia, all’Ordine degli psicologi del Lazio sono pervenute numerose segnalazioni che chiedevano la radiazione di Gegia, all’anagrafe Francesca Antonaci. Tra queste anche quella di Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo, che ha condannato fin dal primo momento i comportamenti gravissimi dell’attrice nei confronti di Bellavia.

Da tempo sui social la Satti – affetta da disturbo borderline della personalità – cerca di sensibilizzare sulle tematiche legate alla salute mentale. E proprio su Instagram la figlia di Bobby Solo ha pubblicato l’esito dell’istruttoria, che era stata aperta nell’ottobre scorso, subito dopo i fatti avvenuti nella Casa più spiata d’Italia, grazie anche alle segnalazioni della psicologa Alessia Pontecorvo. “Se dici sciocchezze qualificandoti come psicologa, come psicologa te ne prendi le conseguenze“, ha commentato, aggiungendo: “Ce l’abbiamo fatta. Abbiamo vinto”.

Il comportamento di Gegia e le sue affermazioni avevano comprensibilmente scatenato un vero e proprio caso mediatico sui social e non solo. L’attrice, nonostante la sua laurea in psicologia, aveva sminuito in più di un’occasione il malessere di Bellavia, apostrofandolo come “matto” o “malato”. Anche dopo l’uscita del vippone dalla Casa del GF Vip Gegia non si era risparmiata, continuando con esternazioni decisamente fuori luogo: “Dovevamo tenercelo e sentire le ca**ate che diceva e dire Bravo tesoro?”.

È stato proprio per questo motivo che Veronica Satti ha voluto fare qualcosa di concreto per difendere Marco Bellavia, e per abbattere i tabù sulla salute mentale, normalizzando il bisogno di chiedere aiuto in un momento di difficoltà.

“I comportamenti da condannare erano diversi e tutti gravi: lo ha apostrofato pazzo e malato e ha comunque continuato a tormentarlo, ma la cosa che più ci ha lasciate senza parole e ci ha fatte arrabbiare è stata una diagnosi fatta in diretta tv – ha scritto Veronica -. Francesca Antonaci è l’antitesi di chi studia psicologia”.

La risposta piccata dell’attrice

Dopo l’annuncio della Satti, Gegia ha voluto commentare la sua radiazione dall’Albo degli psicologi del Lazio. Lo ha fatto ai microfoni di Fanpage.it, rispondendo in maniera piccata e che lascia un velo di amarezza dopo tutto quello che è accaduto all’interno della Casa.

“Non ho mai esercitato come psicologa e non mi è mai interessato farlo“, ha commentato l’attrice. “Essere iscritta all’ordine degli psicologi aveva anche un costo, me ne farò facilmente una ragione. Continuerò a far divertire con il mio lavoro di attrice, come faccio da quasi 50 anni, anche gli psicologi del Lazio e le loro famiglie; a me questo interessa: dare a loro e a tutto il pubblico italiano momenti di piacevole spettacolo e di serenità”.