Canale5 propone una nuova serie turca in cui l'amore è al centro di ogni cosa: "The Family" debutta l'8 luglio

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Kıvanç Tatlıtuğ e Serenay Sarıkaya in "The Family"

Estate d’amore, su Canale5, che anche quest’anno fa il pieno di novità e punta ancora sulle dizi turche, veri cavalli di battaglia degli ultimi anni. L’8 luglio, dalle 14,45, debutta The Family, nuova serie che racconta di un amore appassionato, di una famiglia piena di segreti e di un impegno verso la salute mentale, tema di drammatica attualità. Occhi puntati sul cast che, come accade per moltissime delle produzioni provenienti dalla Turchia, promette di essere il fiore all’occhiello del nuovo titolo dell’Ammiraglia Mediaset.

Il cast di The Family

La nuova dizi in onda dalle 14,45 punta tutto su due vere stelle dello star system del Paese della Mezzaluna, sempre più importante a livello internazionale dopo l’esplosione della carriera di Can Yaman. In The Family, ritroviamo infatti Kivanç Tatlitug – già visto in Brave and Beautiful e La ragazza e l’ufficiale – e Serenay Sarikaya di Medcezir. Entrambi sono famosissimi anche su Instagram, dove contano rispettivamente oltre 4 milioni e mezzo e 10 milioni e mezzo di follower.

Recitano in The Family:

Aslan Soykan , interpretato da Kıvanç Tatlıtuğ. È il capo della famiglia Soykan;

, interpretato da Kıvanç Tatlıtuğ. È il capo della famiglia Soykan; Devin Akın , interpretata da Serenay Sarıkaya. È una psicologa il cui percorso si incrocia con Aslan;

, interpretata da Serenay Sarıkaya. È una psicologa il cui percorso si incrocia con Aslan; Cihan Soykan , interpretato da Nejat İşler. È il fratello maggiore di Aslan;

, interpretato da Nejat İşler. È il fratello maggiore di Aslan; Hülya Soykan , interpretata da Nur Sürer. È la madre di Aslan;

, interpretata da Nur Sürer. È la madre di Aslan; Leyla Soykan Sayıcı , interpretata da Canan Ergüder. È la sorella maggiore di Aslan;

, interpretata da Canan Ergüder. È la sorella maggiore di Aslan; Neşe Akın , interpretata da İpek Tenolcay. È la madre di Devin;

, interpretata da İpek Tenolcay. È la madre di Devin; Seher Soykan , interpretata da Emel Göksu. È la nonna di Aslan;

, interpretata da Emel Göksu. È la nonna di Aslan; İlyas Koruzade , interpretato da Musa Uzunlar;

, interpretato da Musa Uzunlar; İbrahim Soykan , interpretato da Levent Ülgen. È lo zio di Aslan;

, interpretato da Levent Ülgen. È lo zio di Aslan; Kıymet Koruzade , interpretato da Rüçhan Çalışkur;

, interpretato da Rüçhan Çalışkur; Serap Koruzade , interpretata da Selin Şekerci;

, interpretata da Selin Şekerci; Nedret Soykan, interpretata da Ayda Aksel.

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset

La trama

Al centro della trama di The Family, girata tra Istanbul e Smirne, troviamo la storia sorprendente di Aslan, un giovane boss del crimine, e quella di Devin, una psicologa che – suo malgrado – si troverà coinvolta nelle vicende oscure dell’uomo di cui si innamora. Lui è il capo di una famiglia criminale molto potente in città, mentre lei è riuscita a farsi strada nella professione. Oltre all’amore che li lega, hanno in comune familiari con disturbi mentali. Questi e molti altri saranno gli ostacoli che si frapporranno tra loro e la felicità, che ricercano con ogni mezzo.

Dopo la tragica morte del padre, che si è tolto la vita, Aslan ha preso le redini della famiglia e gli affari poco limpidi del genitore. I Soykan sono a capo di una delle principali cosche criminali di Istanbul. Da leader, si trova ad affrontare conflitti di ogni genere. Devin Akin, invece, è una giovane donna cresciuta senza amore. Sua madre è bipolare e la sorella, invece, soffre di un disturbo borderline della personalità. Non ha autostima ed è insicura, fino a quando non incrocia il suo cammino con quello di Aslan in un volo per Izmir. L’attrazione è fatale e li travolge fin dal primo momento.

Quando va in onda

The Family, adattamento in stile turco de I Soprano, va in onda da lunedì a venerdì su Canale5 dalle 14,45. Gli episodi sono visibili in contemporanea su Mediaset Infinity e qui rimangono fruibili anche nei giorni successivi alla messa in onda.