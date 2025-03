Champagne – Peppino di Capri, trama, cast e dove e quando vederlo

Fonte: Ansa Una foto di scena del film su Peppino di Capri dal titolo "Champagne"

Va in onda su Rai1 Champagne – Peppino di Capri, il film biografico che ripercorre la vita e la carriera del celebre cantautore italiano. Diretto daCinzia TH Torrini e prodotto da Rai Fiction e O’ Groove, il biopic ripercorrerà i momenti più significativi del percorso artistico e personale di Peppino di Capri, dalla sua infanzia sull’isola fino ai grandi successi musicali che lo hanno reso un’icona della musica italiana.

Champagne – Peppino di Capri, la trama

Dalla fine della guerra al boom economico, dalla rivoluzione culturale del ’68 alla prima edizione di Sanremo a colori: Champagne – Peppino di Capri non è solo il racconto della vita del cantante che ha fatto ballare e innamorare intere generazioni, dall’infanzia durante la guerra fino all’affermazione come musicista completo e maturo nei primi anni ’70, ma è anche un percorso attraverso decenni fondamentali per la storia del nostro paese, senza tralasciare il lato più intimo e fragile dell’uomo.

Il racconto inizia nel 1943, quando un giovane Peppino, all’età di quattro anni, si esibisce per i soldati americani di stanza a Capri, rimanendo affascinato dalla musica d’oltreoceano. Crescendo, sviluppa uno stile unico che mescola le sonorità napoletane con il rock e il twist, portandolo rapidamente al successo negli anni ’60. È subito evidente che la musica è la strada che intende intraprendere: lascia Capri e, grazie anche all’intuito per l’innovazione e la ricerca di nuovi suoni, vince il concorso del programma Rai “Primo Applauso”.

Il film attraversa i momenti più importanti della sua carriera, tra cui le partecipazioni al Festival di Sanremo, e il successo planetario di Champagne, brano che diventa un classico intramontabile.

Ma Champagne esplora anche la vita privata dell’artista, come quando incontra una giovane e intraprendente indossatrice, Roberta, primo amore che lo accompagna – e gli fornisce ispirazione per l’omonima canzone – durante gli anni della consacrazione artistica. La turbolenta relazione con Roberta si spegne quando la carriera di Peppino sembra ormai al capolinea. Grazie agli incoraggiamenti di Bebè, suo migliore amico e batterista fin dalle prime esibizioni, al nuovo amore per Giuliana, una biologa lontana dal mondo dello spettacolo, e a una guadagnata maturità, fonda la sua casa discografica e vince Sanremo nel 1973 con Un grande amore e niente più.

Attraverso immagini d’epoca, ambientazioni fedeli e una colonna sonora iconica, il film racconta non solo la storia di un uomo, ma anche quella di un’epoca musicale indimenticabile.

Il cast

Il protagonista è interpretato da due attori: il piccolo Alessandro Gervasi è infatti Peppino Di Capri da bambino, mentre Francesco Del Gaudio (visto già in Inganno) interpreta il cantante da adolescente ed adulto.

Il cast include anche Arianna Di Claudio (Roberta, primo amore di Peppino), Gaja Masciale (Giuliana, compagna di Peppino negli anni seguenti), Antonia Truppo (la madre del protagonista) e Gianluca di Gennaro (Bebè, amico di Peppino).

Dove e quando vederlo

Champagne – Peppino di Capri, il film tv prodotto da Rai Fiction e O’ Groove, per la regia di Cinzia TH Torrini, con la sceneggiatura di Michele Pellegrini e Maria Sole Limodio e soggetto di Pierpaolo Verga e Maria Sole Limodio, va in onda in prima serata lunedì 24 marzo su Rai1, alle 21.30.

Per chi non potesse seguirlo in diretta, nessun problema: il film sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, per una visione on demand su vari dispositivi.