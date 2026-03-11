Leo Gassmann, chi è la fidanzata Arianna Di Claudio e dove l’abbiamo già vista in tv

Attrice, cantante e figlia d’arte, Arianna Di Claudio è la giovane artista che ha conquistato il cuore di Leo Gassmann. Scopriamo tutto di lei

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Leo Gassmann

Leo Gassmann è uno dei nomi più chiacchierati della nuova generazione dello spettacolo italiano. Figlio di Alessandro e nipote dell’indimenticabile Vittorio, il cantante e attore romano continua a far parlare di sé anche dopo la sua partecipazione alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Non solo per la musica, le apparizioni televisive e i suoi ruoli nelle fiction: negli ultimi tempi l’attenzione si è spostata anche sulla sua vita sentimentale. Accanto a lui, infatti, c’è Arianna Di Claudio, attrice emergente e figlia d’arte anche lei, di cui Leo sembra essere perdutamente innamorato. Ma chi è la fidanzata del giovane Gassmann e in quali film l’abbiamo già vista?

Arianna Di Claudio, chi è la fidanzata di Leo Gassmann

Classe 2001 e nata a Cittiglio in provincia di Varese, ma cresciuta a Besozzo, Arianna Di Claudio è il nuovo amore di Leo Gassmann. Il suo legame con il mondo dello spettacolo affonda le radici nell’infanzia: la madre è infatti l’attrice teatrale Silvia Sartorio, una presenza che ha influenzato profondamente il percorso artistico della ragazza.

Fin da giovanissima si è quindi avvicinata al palcoscenico e alla musica. Ha studiato teatro, canto e pianoforte costruendo una formazione completa che l’ha portata anche fuori dall’Italia. Tra le esperienze più significative c’è il periodo di studio alla MetFilm School di Londra, una delle accademie cinematografiche più conosciute a livello internazionale.

Prima di approdare in televisione, però, ha iniziato a lavorare nel mondo dei cortometraggi, partecipando a progetti indipendenti che le hanno permesso di muovere i primi passi davanti alla macchina da presa. Tra questi Gioco a perdere e Chez Nous, lavori che hanno contribuito a far emergere tutto il suo talento e che le sono valsi anche un riconoscimento come miglior attrice non protagonista al Premio Giavioli.

Negli ultimi anni Arianna Di Claudio ha iniziato a farsi spazio in produzioni sempre più visibili. Il pubblico televisivo l’ha incontrata per la prima volta nella serie Disney Penny on M.A.R.S.. Poi la sua carriera ha preso una direzione sempre più legata alla televisione italiana. Nel 2023 è infatti apparsa nel film Comandante, mentre nel 2025 ha ottenuto uno dei ruoli più importanti della sua carriera nella fiction Rai Champagne, dedicata alla storia di Peppino Di Capri, dove è Roberta Stoppa, la prima moglie del cantante.

Ma appare anche in un’altra fiction di grande successo, L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, ed è proprio su quel set che Arianna Di Claudio ha lavorato accanto a Leo Gassmann, con cui ha condiviso alcune scene. Da quel momento, secondo molte indiscrezioni, sarebbe scoccata la fatidica scintilla che ha dato inizio a tutto.

L’amore con Leo Gassmann

La storia tra Leo Gassmann e Arianna Di Claudio si muove su un equilibrio piuttosto discreto. I due non amano raccontare troppo della loro vita privata e raramente parlano della relazione nelle interviste. Eppure non sono mancati piccoli indizi che hanno incuriosito i fan, alcune fotografie insieme e diffuse sui social e sui magazine di gossip, hanno iniziato a far parlare della coppia già nell’estate del 2025.

C’è poi il video del singolo Yamamai: nelle immagini compare proprio Arianna e la complicità tra i due è palese. Nonostante questo, il giovane Gassmann continua a mantenere un profilo molto riservato sui social.