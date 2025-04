Stefano de Martino, spunta un retroscena: “Contattato per condurre un altro programma”

Fonte: IPA Stefano de Martino "Stasera Tutto E' Possibile" Nella foto: Stefano De Martino

Durante una delle puntate più teatrali di Obbligo o Verità, il nuovo talk game show di Rai Due firmato Alessia Marcuzzi, Sonia Bruganelli ha scoperchiato il vaso delle trattative mai confessate, raccontando un retroscena che rimescola le carte tra Rai e Mediaset.

Al centro della storia, due mattatori della prima serata: Paolo Bonolis, l’istituzione, e Stefano De Martino, il volto del momento. C’è un’offerta sussurrata, un incontro riservato, una scelta rapida che avrebbe potuto cambiare la geografia del pre-serale televisivo. Questo non è il solito gossip: è il racconto di come il mestiere di condurre passi anche per porte lasciate socchiuse e telefonate giuste al momento sbagliato.

Paolo Bonolis voleva De Martino alla guida di Avanti un Altro

Nel bel mezzo di un gioco, l’ex produttrice ha raccontato un episodio risalente a poco prima della nuova avventura del conduttore partenopeo nel celebre show dei “pacchi”. Secondo quanto riferito da Sonia Bruganelli, sarebbe stato proprio Paolo Bonolis a considerare De Martino per raccogliere il testimone alla guida del programma da lui stesso lanciato: Avanti un Altro. Ha detto: “Stefano De Martino adesso sta facendo ‘i pacchi’, che era iniziato con Paolo. Ti dico una cosa, in realtà lui lo voleva come suo sostituto ad Avanti un Altro. E quando è andato per parlarci abbiamo saputo che era in procinto di fare ‘i pacchi’. Si sono parlati molto e devo dire che lo stile di conduzione di Stefano mi ricorda molto quello del primo Paolo“.

La proposta mai andata in porto e il nuovo percorso televisivo

A proposito della proposta fatta a De Martino, Bruganelli ha aggiunto che l’incontro tra il marito e il conduttore è avvenuto con l’intenzione precisa di proporgli un ruolo di primo piano. L’idea era quella di affidargli la guida del quiz pre-serale, ma l’interesse di De Martino per un altro progetto, già ben avviato, ha cambiato il corso delle cose. Secondo quanto raccontato, Bonolis fu tra i primi a credere davvero nelle potenzialità del giovane napoletano, al punto da ritenerlo degno erede per un programma simbolo del suo percorso.

Il sipario si è alzato quando, durante una delle domande più taglienti del format, è apparso sullo schermo proprio il volto di De Martino. In quell’occasione, Bruganelli ha chiarito che non avrebbe preso il suo posto alla conduzione, e anzi ha colto l’occasione per rivelare l’incontro avvenuto tra il marito e il presentatore campano.

Stefano De Martino, ascolti record e successo in prima serata

A rendere ancora più credibile la stima reciproca, anche un’intervista passata in cui Bonolis aveva espresso parole di forte apprezzamento nei confronti del collega più giovane:

“Ha grandissime potenzialità, è un bellissimo figliolo, è molto bravo, è empatico… Lui ha lavorato sempre con un cast attorno a cui si appoggiava. Ora deve iniziare a narrare da solo quello che sta succedendo ed è un percorso di crescita che merita di fare e secondo me farà bene. Devo dire che a me lui piace tantissimo”.

Un’opportunità mancata e una carriera in ascesa

Il conduttore, noto per il suo approccio disinvolto e per la capacità di mettere a proprio agio i concorrenti, è stato quindi a un passo dal prendere in mano le redini di un altro storico quiz. Le parole di Bruganelli hanno svelato quanto fosse vicino quel passaggio di testimone, poi mai avvenuto. Da allora, De Martino ha saputo costruire un percorso ben diverso ma ugualmente fortunato.

Con l’attuale gestione del game show del servizio pubblico, il presentatore ha riportato gli ascolti a livelli che non si vedevano da oltre un decennio. E il successo non si è limitato a una sola trasmissione. Anche lo show comico della prima serata, di cui ha da poco concluso l’ultima stagione, ha raccolto ampi consensi. Un periodo particolarmente fortunato, frutto di scelte strategiche e di una presenza scenica ormai rodata.