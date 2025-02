Le onde del passato, trama, cast e dove vedere la fiction con Anna Valle e Giorgio Marchesi

Fonte: Ufficio stampa Mediaset Anna Valle e Giorgio Marchesi in "Le onde del passato"

Anna Valle e Giorgio Marchesi tornano in tv con una nuova, intensa storia. Mercoledì 19 febbraio parte su Canale 5 Le onde del passato, fiction che racconta l’omicidio di un uomo con un passato criminale e la forza di due amiche pronte a fare i conti con un avvenimento legato alla vittima che ha cambiato inesorabilmente le loro vite.

“Le onde del passato”, la trama

Prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Giulio Manfredonia, Le onde del passato racconta la storia di Anna Reali e Tamara Valente, due amiche inseparabili appassionate di musica che formano un duo musicale di successo all’Isola d’Elba. Durante una serata su uno yacht, le due ragazze sono vittime di violenza da parte di un gruppo di sconosciuti: un avvenimento che cambia, inevitabilmente, il loro futuro.

Vent’anni dopo, Anna è una pilota d’aerei che non ha dimenticato il trauma subito, mentre Tamara porta avanti il B&B Le Sirene, un luogo dedicato a vacanze terapeutiche per coloro che sentono la necessità far pace con sé stessi e curare le ferite dell’anima.

Le due amiche dovranno però fare i conti col passato ancora una volta quando Tamara chiama Anna per dirle che uno degli uomini che le avevano fatto del male è tornato sull’isola. Tamara lo imprigiona in un capanno per farsi rivelare i nomi dei suoi complici, ma quando torna da lui con Anna, lo trova con un foro di proiettile al petto.

Prima indiziata dell’omicidio, Tamara può contare sul sostegno dell’amica Anna, pronta a fare di tutto per scagionarla. È il commissario Luca Bonnard a indagare sull’omicidio: un uomo che aveva già salvato Anna la notte della violenza.

Ad aggiungersi alla questione già molto complicata, Mia, la figlia che Tamara ha concepito durante quella notte e all’oscuro di tutto, a cui Anna dovrà fare, in un certo senso, da madre nel corso della vicenda.

Il cast di “Le onde del passato”

All’interno di Le onde del passato troviamo un cast eccezionale: Anna Valle e Giorgio Marchesi sono Anna e il commissario Luca Bonnard, mentre Tamara è impersonata da Irene Ferri. Il personaggio di Mia, invece, è interpretato da Margot Adam.

Si aggiungono, tra gli altri, Silvia Mazzieri, Fausto Maria Sciarappa, Enea Barozzi, Valeria Milillo, Andrea Tidona, Maria Rosaria Russo, Vittoria Mangani, Fiorenza Pieri, Sergio Albelli, Emma Bianchi, Elisa Di Eusanio, Manuel Gallese, Maria Sole Mansutti, Mattia Manfredonia , Andrea Tarulli , Federica Citarella, Flora Torrigiani Malaspina , Giorgia Sinicorni, Sergio Pierattini, Maurizio Donadoni e Niccolò Gentili.

Infine, Emma Valenti veste i panni della giovane Anna, mentre Emma Quartullo Tamara da giovane.

Come seguire “Le onde del passato”

La prima puntata de Le onde del passato va in onda mercoledì 19 febbraio 2025 in prima serata su Canale 5. Nella prima settimana di programmazione la fiction va in onda anche venerdì 21 febbraio, per poi mantenere fisso l’appuntamento del venerdì (salvo cambi di palinsesto). Oltre che su Canale 5, è possibile vedere Le onde del passato in streaming su Mediaset Infinity.