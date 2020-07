Perché è famosa Irene Ferri

editato in: da

Nel suo curriculum c’è di tutto: Irene Ferri ha esordito in televisione, giungendo anche alla conduzione di alcuni programmi, ma si è fatta ben presto notare per il suo talento nella recitazione, approdando così al cinema e in alcune importanti produzioni tv. E infine il teatro, un grande amore sbocciato con gli anni.

Stiamo parlando di una grande attrice, che ha alle spalle una carriera davvero strepitosa. Irene Ferri, classe 1972, ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo al timone di un programma per bambini: era il 1993, e ancora giovanissima ha affiancato Riccardo Rossi nella conduzione di A tutto Disney. Un’esperienza, quella nella tv per ragazzi, che le è piaciuta molto, tanto da aver fatto il bis alla fine degli anni novanta con un’edizione di Solletico, accanto a Mauro Serio. Nel frattempo, però, ha scoperto una grande passione per la recitazione che l’ha portata a studiare presso il Centro sperimentale di cinematografia.

Irene ha così trovato un’imprevista svolta nella sua carriera, debuttando come attrice nel film Assunta. A cavallo tra gli anni ’90 e i primi anni 2000, la Ferri ha recitato in diverse produzioni cinematografiche, lavorando accanto a grandi nomi dello spettacolo quali Carlo Vanzina e Massimo Venier. Tuttavia, gran parte della sua notorietà è dovuta alla televisione: dopo aver lasciato la conduzione, Irene Ferri è apparsa in numerose fiction.

In particolare, l’abbiamo vista nella seconda stagione di Sospetti e in Tutti Pazzi per Amore, dove ha avuto un ruolo di rilievo. E grande successo hanno avuto anche Sorelle, la serie tv drammatica con Anna Valle, e Immaturi – La serie, in cui ha interpretato il ruolo che, nel film da cui è stata tratta la fiction, era rivestito da Barbora Bobulova. Più recentemente, Irene Ferri ha scoperto anche il teatro: nei mesi scorsi è stata protagonista dello spettacolo La camera azzurra, assieme a Fabio Troiano.

Ma la Ferri non è solamente una professionista intenta a destreggiarsi tra i suoi mille impegni. Piuttosto, non si lascia mai sfuggire del tempo da dedicare unicamente alla sua splendida famiglia: dal 2014 è sposata con l’imprenditore Costanzo Gianni – un matrimonio arrivato dopo ben 17 anni d’amore. E ha due bellissimi figli, Adriano e Frida, con i quali condivide le sue passioni per l’arte, la natura e i viaggi.