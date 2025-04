Elisabetta Gregoraci sul problema di salute a Verissimo: “Un giorno sono crollata”

Ospite a Verissimo da Silvia Toffanin nella puntata del 13 aprile, Elisabetta Gregoraci ha consegnato al pubblico un ritratto importante di sé e un invito ad amarsi di più, oltre le luci del glamour: dopo un momento delicato, in cui molti aspetti si sono “centrifugati” insieme, la conduttrice ha scelto di ripartire da sé.

Elisabetta Gregoraci a Verissimo racconta il problema di salute

A volte, quando gli equilibri cambiano profondamente, siamo sopraffatti da tutto: lo sa bene Elisabetta Gregoraci, che a Verissimo ha parlato del suo problema di salute, quando è stata ricoverata in ospedale per un’infezione. Tra le problematiche che ha dovuto affrontare nell’ultimo periodo, anche l’emotional eating, ovvero la fame nervosa. Ma cosa è successo? In parte lo sappiamo: nell’estate del 2024 non ha condotto Battiti Live, il programma che ormai definiva una “famiglia”, si è lasciata con Giulio Fratini, il figlio Nathan sta crescendo e si è trasferito per studiare. Una serie di eventi che si sono accavallati: sono successe troppe cose, ma alla fine la conduttrice ha trovato la forza e il coraggio di fare chiarezza.

“Ho capito delle cose, mi sono fermata un secondo e ho detto ‘mi devo voler bene, se sono accadute determinate cose è perché il mio fisico mi sta dicendo che mi devo fermare’. Ora sto bene”, ha detto nello studio di Verissimo da Silvia Toffanin. “Nasce tutto all’improvviso, io stavo benissimo, sono una super trottolina che lavora e fa un sacco di cose. Voglio essere sempre presente nelle cose che mi propongono, sempre con il sorriso e massima professionalità. Poi accadono determinate cose, come può essere un programma che va via dalla tua vita – mi fa strano parlare qui – non era solo un lavoro ma una famiglia. Perdendo quel programma, il cambiamento nella vita di mio figlio, che comunque è andato a vivere a Ginevra, 50 minuti in aereo da casa, anche la vita sentimentale: un giorno sono crollata, avevo la febbre molto alta e sono finita in ospedale. Mi hanno trovato una brutta infezione: mi hanno detto per il troppo stress e per le difese immunitarie che si sono abbassate all’improvviso”.

Per fortuna, tutto si è risolto per il meglio: “Dopo 10 giorni mi sono ripresa, sono uscita dall’ospedale, poi ti fermi un secondo e capisci che determinate cose vanno affrontate in un certo modo, che quello che accade nella vita va somatizzato. Siamo persone umane”. Ha specificato, inoltre, che durante il ricovero una persona non è stata al suo fianco (non Briatore).

Il rapporto con Flavio Briatore: oggi Elisabetta Gregoraci è single

Oggi Elisabetta Gregoraci è single: dopo quello che le è accaduto, vuole aiutare altre persone: “Noi ci dobbiamo voler bene, ma ogni tanto dobbiamo pensare anche a noi stessi”. Il rapporto con Flavio Briatore è sempre stretto: considera la sua una famiglia stupenda, che sta insieme nel bene e nel male. Dopo di lui, ha confessato di avere amato, ma anche sofferto tanto.

“Sto molto bene come sto. Da sola. Anche in questo sono cambiata, prima avevo paura a star da sola. Mi sono resa conto che non andavano bene per me, ho lasciato andare perché è giusto lasciare andare quando ti accorgi che le cose non vanno come dovevano andare. Ho amato anche dopo Flavio, ho amato tanto e ho sofferto tanto. Flavio è stata una persona importante, noi siamo stati insieme per 13 anni, poi le altre storie di pochi anni, ma sono state importanti”.