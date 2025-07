Elisabetta Gregoraci e Francesco Arca, le indiscrezioni sulla presunta “attrazione fatale”

IPA Elisabetta Gregoraci

Tra Elisabetta Gregoraci e Francesco Arca potrebbe esserci una “attrazione fatale”? I due sono stati sorpresi insieme in occasione di una gita in barca a Pantelleria. Avvistati dai paparazzi, si parla di una complicità evidente, di “un continuo cercarsi con lo sguardo”. Ecco tutti i dettagli.

Elisabetta Gregoraci e Francesco Arca, la gita in barca con un gruppo di amici

A sorprendere Elisabetta Gregoraci e Francesco Arca in atteggiamenti più che amichevoli (e molto complici) è stato il settimanale Oggi. Durante la gita in barca a Pantelleria, la Gregoraci e Arca non erano da soli, bensì insieme a un gruppo di amici. Ma uno scatto in particolare starebbe facendo molto parlare: Arca è stato immortalato nel momento in cui bacia sul collo la Gregoraci, e lei gli applica la crema solare.

Ma non è tutto, perché il settimanale stesso racconta di un’intesa abbastanza evidente, di un “continuo cercarsi con lo sguardo”, per l’appunto. Potrebbe quindi esserci del tenero tra i due? Nulla è detto, certo, ma c’è da dire che al momento l’attore si trova in vacanza con la sua compagna, ovvero Irene Capuano. Presumibilmente, queste tenerezze potrebbero essere solo gesti affettuosi tra amici. Del resto, la Gregoraci è single, ma Arca è legato a Irene Capuano da quasi più di un decennio. Per il momento, nessuno dei diretti interessati ha commentato o reagito alla notizia: le ultime stories su Instagram condivise da Arca e dalla Capuano li mostrano felicissimi in vacanza insieme.

Elisabetta Gregoraci è single

Elisabetta Gregoraci, dopo la sua relazione con Giulio Fratini, è oggi single: lo aveva confermato anche a Verissimo, nello studio di Silvia Toffanin, ammettendo di stare bene da sola e di non averne paura. “Adesso sto bene da sola ed è una cosa nuova per me, prima avevo paura di stare da sola”. Dopo la fine del suo matrimonio con Flavio Briatore, la Gregoraci ha amato, ma per il momento è soddisfatta della sua situazione sentimentale. “Ho amato tanto e ho sofferto tanto. Alcune mie frequentazioni sono durate anni, ma poi mi sono resa conto che non andavano bene e ho lasciato andare”.

Sulle presunte cause della rottura, si era vociferato di un certo malcontento da parte di Fratini: “Incompatibilità insormontabili sarebbero alla base di questa frattura, aggravate dalla presenza costante di Flavio Briatore nella vita di Elisabetta, presenza da sempre mal tollerata da Fratini. A ciò si aggiunge anche la profonda sensibilità al fascino femminile da parte di quest’ultimo, che ha più volte privatamente scatenato la gelosia della Gregoraci”.

Francesco Arca, invece, è fidanzato con Irene Capuano da tempo: si sono messi insieme per la prima volta nel 2004, prima della partecipazione a Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, e poi si sono fidanzati nuovamente nel 2010, per tornare single l’anno successivo, nel 2011. Ma la lontananza è durata poco, considerando che dal 2013 l’amore va a gonfie vele: insieme hanno formato una famiglia, con i figli Maria Sole e Brando Maria. Nel 2024, durante un’intervista, Arca aveva parlato della compagna come della sua salvezza.