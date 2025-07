IPA Irene Capuano, compagna di Francesco Arca, ha così risposto al gossip su di lui ed Elisabetta Gregoraci

In questi giorni si sono diffuse voci insistenti sul “rapporto speciale” che esisterebbe tra Francesco Arca ed Elisabetta Gregoraci. Un gossip che non ha fondamenta, spiega il diretto interessato, che ha poi annunciato d’aver contattato i propri legali, preparando una querela al settimanale Oggi.

“Nessuna passione, solo una vecchia amicizia”, queste le sue parole. Una reazione dura, la sua, legata al fatto d’avere una famiglia da tutelare a ogni costo. In merito giungono ora altri aggiornamenti, con Irene Capuano, compagna di Arca, che ha deciso di dire la sua in merito.

Francesco Arca querela Oggi

Un clamoroso buco nell’acqua, quello del settimanale Oggi, che ora dovrà rispondere in tribunale delle ipotesi avanzate insieme alle foto pubblicate. Le immagini di Francesco Arca ed Elisabetta Gregoraci insieme in barca a Pantelleria sono rapidamente divenute virali.

Fotografati in compagnia di un gruppo di amici, in assenza di Irene Capuano e dei suoi due figli. Ogni gesto è stato posto in grande evidenza, come il fatto che la conduttrice gli abbia spalmato della crema solare.

Nella nota del suo legale, Arca esprime con fermezza la sua verità: “Non esiste alcuna relazione sentimentale. Il legame è di lunga data e coinvolge anche le rispettive famiglie”.

La verità di Irene Capuano

Mentre il gossip impazza, Francesco Arca e Irene Capuano sono in vacanza a Castiglione della Pescaia, con la famiglia al completo. L’attore ha preferito non commentare in prima persona, lasciando parlare i suoi legali. Sua moglie ha invece voluto prendere la parola.

Dopo la querela per diffamazione annunciata, Irene Capuano ha detto la sua in risposta a un utente su Instagram: “Per fare notizia, si parla anche di cose che non esistono. Ma ognuno è libero di credere ciò che vuole”.

Una persona ha poi messo in dubbio la natura del rapporto tra Francesco Arca ed Elisabetta Gregoraci. La donna ha seccamente risposto così, ponendo fine a ogni sorta di polemica: “Elisabetta è una vittima, così come lo è Francesco, del sistema mediatico. Sono amici da tantissimi anni e quando fai un evento di lavoro si sta tutti insieme. Un’angolatura giusta fa il resto”.

Il silenzio di Elisabetta Gregoraci

Così come l’amico Arca, anche Elisabetta Gregoraci ha deciso di restare in silenzio in merito alla vicenda. Non intende offrire altro spazio a questo gossip inesistente. Sul suo profilo Instagram, nelle storie, ha pubblicato video e foto dei suoi impegni estivi.

Ha preso parte al Gala One Saint-Tropez, sfoggiando un look perfetto. A rubare la scena, al di là del suo abito sensuale, è stata soprattutto la collana indossata. Grandi maglie con due serpenti intrecciati. Quasi un oggetto di scena, lì ad avvolgerla intorno al collo. Un gioiello dal valore di ben 1250 euro.