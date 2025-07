Chi è Irene Capuano, la compagna di Francesco Arca

Ex modella ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Irene Capuano è la compagna di Francesco Arca.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Irene Capuano

Irene Capuano è la compagna di Francesco Arca, legata all’ex tronista e attore ormai da diversi anni e mamma di Maria Sole e Brando Maria.

Chi è Irene Capuano

Classe 1978, Irene Capuano è nata a Roma e ha lavorato in passato come modella. Non solo: Irene ha anche preso parte a Uomini e Donne, programma cult di Maria De Filippi, come corteggiatrice. Dopo aver corteggiato Fernando Vitale nel 2006, ha vissuto una storia d’amore con Thomas De Gasperi, cantante degli Zero Assoluto. Nel suo passato sentimentale c’è anche una relazione con Alessandro Terzigni.

Appassionata di tatuaggi e amatissima su Instagram, Irene Capuano oggi è una mamma a tempo pieno. Sui social condivide gli scatti che raccontano le sue giornate, svelando non solo l’amore per i figli, ma anche quello – fortissimo – per Francesco Arca.

La storia d’amore di Irene Capuano e Francesco Arca

Francesco Arca e Irene Capuano sono stati amici per anni, prendendosi e lasciandosi più volte, come ha raccontato lo stesso attore. “Conoscevo Irene già da dieci anni quando ci siamo messi insieme l’ultima volta. Prima ci prendevamo, ci mollavamo”, ha svelato lui qualche tempo fa in un’intervista a Vanity Fair.

A cambiare le cose sarebbe stata la partecipazione dell’attore al film Allacciate le cinture con Kasia Smutniak. “Poi mi ha chiamato Ferzan Özpetek per girare Allacciate le cinture. Quel film mi ha cambiato la carriera, e la vita. Ho ragionato così profondamente sull’amore che ho capito che non volevo più stare solo -, ha svelato -. Ho alzato il telefono e l’ho chiamata. Mi ha detto: “Se torni, questa volta cerca di farlo con la testa. Io voglio una famiglia”. A quel punto, ero pronto. Prima pensavo solo a me stesso. Mi ero costruito una sorta di gabbia affettiva che mi teneva lontano dagli altri”.

Da allora i due non si sono più lasciati, vivendo il loro amore lontano dai riflettori e dai gossip, ma soprattutto formando una splendida famiglia.

La coppia ha avuto due figli: Maria Sole, nata il 1 settembre del 2015, e Brando Maria, arrivato il 6 aprile del 2018. Qualche tempo fa l’attore ed ex protagonista di Uomini e Donne aveva svelato di aver trovato la felicità grazie a Irene Capuano e alla sua famiglia, parlando del legame fortissimo con Brando e Maria Sole a Verissimo.

“Prima dei miei figli non ero mai stato felice – aveva raccontato a Silvia Toffanin -. Sono stato sereno, anche molto sereno, ma mai felice. Avevo paura di provarla la felicità perché temevo finisse. Quando sono nati i miei figli, ho smesso di avere paura. È nato in me un senso di responsabilità che mi ha portato a capire che dovevo smettere di pensare, dovevo agire. Questo mi ha portato ad avere più sicurezza in me stesso e nel lavoro. Ecco perché quando nasce un figlio rinasci anche tu”.

Parlando dei figli, Arca aveva elogiato la compagna: “Lei mi sopporta, il suo più grande pregio è l’immensa pazienza nei miei confronti. Sono un uomo complicato, ci vediamo poco e amo molto il silenzio”, aveva raccontato.