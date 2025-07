IPA Francesco Arca e Elisabetta Gregoraci

Poche ore dopo la notizia della presunta relazione con Elisabetta Gregoraci, Francesco Arca smentisce tutto e lo fa per vie legali. L’ex tronista ha lasciato che il suo avvocato diramasse un comunicato in cui si annunciano azioni legali contro coloro che hanno parlato di “tenerezze” con la showgirl. Tra i due non vi è che un grande affetto e un’amicizia di lunga data.

Le foto con Elisabetta Gregoraci

Il settimanale Oggi ha recentemente pubblicato delle foto che ritraggono Elisabetta Gregoraci e Francesco Arca assieme durante una gita in barca a Pantelleria. Gli scatti mostrano la showgirl applicare la crema solare al compagno di gita, mentre lui le dà quello che sembra essere un bacio sul collo. La testata parla di “attrazione fatale”, racconta di “tenerezze improvvise” e di un “continuo cercarsi con lo sguardo”.

La smentita di Francesco Arca

La notizia di un flirt tra i due ha toccato nel profondo la serenità familiare di Francesco Arca, da oltre dieci anni stabilmente legato a Irene Capuano. Non stupisce allora che sia stato proprio lui – mentre Elisabetta Gregoraci è felicemente single – a sentire il bisogno di rispondere ai rumors che si sono moltiplicati nelle ultime ore. E lo ha fatto tramite la propria avvocata Laura Sgrò con un comunicato, riportato da Adnkronos, in cui riferisce di “un’azione legale nelle sedi competenti a tutela propria e della sua famiglia”. Arca e la compagna sono, infatti, genitori di due figli piccoli.

“Tra il signor Francesco Arca e la signora Elisabetta Gregoraci non intercorre alcuna relazione sentimentale né, tanto meno, il mio assistito è ‘stregato’ dalla Gregoraci. – si legge – È fatto notorio che il rapporto di amicizia tra i due sia da tempo consolidato, perdurando da circa un ventennio, nonché condiviso anche con le rispettive famiglie”. La gita in barca, inoltre, non sarebbe stata un’intima uscita a quattro ma una festicciola con più di dieci invitati. L’avvocato ribadisce che “da una fotografia che ritrae il signor Arca in compagnia di altre persone, tra cui la Gregoraci, in atteggiamenti amicali e confidenziali, è stata costruita una storia di passione infuocata che neppure esaminando le suddette immagini si può lontanamente desumere”.

La passione dedotta dalle foto sarebbe dunque fallace e immaginaria. “Prima di demolire una famiglia, al solo scopo di lucro – conclude il legale dell’attore – è opportuno, quanto meno, verificare l’autenticità della notizia e se sussista un interesse pubblico della stessa, che certamente non può ravvisarsi nella necessità dei lettori di conoscere fatti alterati dalla fantasia dell’autore”.

Francesco Arca è felice assieme a Irene Capuano

È dal 2004 che, con qualche tira e molla, Francesco Arca è felicemente al fianco di Irene Capuano. I due si conobbero prima della partecipazione di lui a Uomini e Donne, per tornare brevemente assieme nel 2010, lasciarsi per un anno e poi tornare stabilmente una coppia nel 2013. Da allora i due sono inseparabili, Francesco ha definito Irene “la sua salvezza” e insieme hanno costruito una splendida famiglia dopo l’arrivo dei piccoli Maria Sole e Brando Maria.